La renovació d’Arnau Martínez va convertir-se en una de les millor notícies del Girona a principis d’any. El defensa, de 18 anys, és un dels actius més importants del club, que l’ha lligat fins al 2025 i a partir de la temporada vinent passarà a tenir fitxa i dorsal del primer equip amb un contracte d’acord al seu rendiment. Arnau ha assegurat aquest migdia a la roda de premsa de la seva renovació que el seu objectiu és "jugar la temporada que ve a Primera amb el Girona". També s'ha mostrat agraït amb tots els tècnics que ha tingut fins quedar-se al primer equip: Antonio Rivera, Àlex Marsal i Axel Vizuete.

?Roda de Premsa de Renovació del jugador del Girona FC ➡ Arnau Martínez https://t.co/XuN1w70RC0 — Girona FC (@GironaFC) 12 de enero de 2022

ALTRES OFERTES

“En tot moment m’he volgut quedar. Parles d’oferta, però jo no n’he escoltat cap. Això els meus agents. Des del primer moment m’he volgut quedar perquè m’han donat l’oportunitat de debutar a Segona. Agrair a tots”

DE LA BASE AL PRIMER EQUIP

“Estic content de ser un exemple, però els dono l’esperança que si treballen dur poden arribar-hi. És el que hem somiat els joves de la casa”.

EL FUTUR

“L’objectiu que tinc la temporada que ve és estar a Primera amb el Girona. Penso en seguir la propera temporada. No ha de canviar res amb la renovació”.

LA POSICIÓ

“A mi m’és igual on jugar. Ho faré el millor possible on em toqui”.

ELS ENTRENADORS A SEGONA

“Dono les gràcies a Francisco primer per fer-me debutar i confiar amb mi. Són molt bons entrenadors Francisco i Míchel”.

EL SEU SOSTRE?

“Pot millorar amb moltes coses. El físic, com a persona… Cada dia es millora. Aprenc molts dels més grans”.

COM ES DEFINEIX?

“Em considero un jugador treballador i que sempre té ganes d’estar al camp. A la banqueta m’enfado. Si estic dins el camp, ho dono tot per ajudar els companys”.

L'EQUIP

“Estem en el millor moment. Va per ratxes, però estem molt units i contents. També que ara hagi tocat fer-ho al costat de l’afició”.

FINS AL 2025

“Espero estar les tres temporades a Primera amb el Girona. Estic molt content. Agraeixo als entrenadors que he tingut a la base, Antonio Rivera, Àlex Marsal i Axel Vizuete, a part d'Albert Síria i Cisco Sánchez perquè des de petits ens han ajudat a tots. I sobretot a la meva família, que són els pilars de la meva vida”.