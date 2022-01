Míchel fa setmanes que assegura que, per anar bé, necessitaria un davanter ràpid, un pivot defensiu i un lateral dret que completin la plantilla. El tècnic madrileny ha demostrat ser capaç de treure suc a l’equip actual amb l’ajuda dels joves Artero, Monjonell, Suleiman o Dawda, entre altres, i de situar-lo en posicions de play-off. Ara bé, també és conscient que la temporada és molt llarga i que, malgrat que ja ha recuperat Borja García i no falta gaire per tenir Ureña, Sarmiento i Terrats, per aspirar a tot, caldran més peces.

Mentre el Girona regira el mercat a la recerca de les peces adequades, els rivals a la part alta comencen a reforçar-se. El primer va ser el Las Palmas amb l’extrem portuguès Hernani, lliure del Llevant. També el Ponferradina ha aconseguit la cessió de Miguel Baeza (Celta), que ja va debutar diumenge passat. A més a més, ahir mateix l’Eibar anunciava l’arribada a préstec del central Chema Rodríguez per part del Getafe. També es reforçarà més el Valladolid, que ja té Morcillo (Athletic) i intenta convèncer Josema (Elx). Lago Junior (Mallorca) és el primer dels molts fitxatges que vol fer l’Osca mentre que el Màlaga ja ha fitxat Febas (Mallorca) i Vadillo (Espanyol). L’exblanc-i-vermell, David Timor (Getafe) és l’agenda de l’Almeria, l’Osca i el Leganés.