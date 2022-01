El tècnic del Girona, Míchel, va fer ahir una defensa encesa de la necessitat d’aprendre català en aquests temps en què la llengua torna a ser al disparador polític. L’entrenador, de 46 anys, va comparèixer davant els micròfons de la SER, on se li va preguntar si va deixant-se anar amb l’idioma. «Sí, sí, ja dic alguna coseta. És necessari. És part de la meva educació. Així m’han ensenyat els meus pares al barri, a Vallecas. És un barri que atrau molta gent obrera i que se sent a casa des del primer moment. Em sembla que la millor manera d’integrar-me en el meu entorn és poder parlar català i el que ho vulgui entendre bé i el que no... em sembla de ment curta».

Michel, que dirigeix el Girona des d’aquesta temporada, ja havia donat en altres ocasions la seva voluntat d’integrar-se al màxim a la ciutat i aprendre català. De fet, va demanar fa setmanes als periodistes que en roda de premsa li preguntessin en català sense problema.

«Vull conèixer tota la cultura i tradició d’aquí. M’he sentit súper ben tractat i estimat. Ostres, a mi m’han ensenyat això: que he de ser una persona que sàpiga adaptar-se i empatitzar amb la cultura i el lloc que, a sobre, m’estan donant feina. O sigui que soc un agraït i vull estar aquí molt temps per poder ’parlar català’ amb tu. Portarà el seu temps. Ahir vaig estar a la Fira amarant-me de la cultura d’aquí. M’agrada estar amb la meva ciutat», va dir en una roda de premsa.

A RAC1 ja va fer declaracions per l’estil, de la seva intenció d’aprendre l’idioma. «Ho faríem tots. Si anéssim a Anglaterra intentaríem aprendre anglès el més ràpid possible per poder comunicar-me en un lloc que a mi em fa feliç. I per ser més feliç, com més estigui amb la gent, millor. I per estar amb la gent he de tenir un diàleg amb ells. Si no, és fotut».

Després d’uns inicis difícils, en què a l’equip li va costar encadenar bons resultats, el Girona de Míchel ha remuntat i ja s’ha col·locat en llocs de ‘play-off’. Dissabte s’enfronta a la Copa del Rei al Rayo Vallecano, l’equip en què Míchel va destacar com a jugador i va començar com a entrenador.