Feia més d’un any que Arnau Martínez s’havia posat a l’afició a la butxaca pel seu gran rendiment al primer equip des que va debutar en l’eliminatòria de Copa del Rei al camp de la Gimnástica Segoviana (0-2) el passat 17 desembre de 2020 i la seva renovació fins al 2025 a principis de gener va causar sensació entre els seguidors del Girona, però ningú li posava veu. Fins ahir. El seu objectiu després de millorar el contracte amb el club de Montilivi és ben clar: «La temporada que ve vull jugar a Primera amb el Girona». D’aquí al juny poden passar moltes coses, però Arnau va desentendre’s dels qui el situen fora de Girona per seguir creixent com a futbolista. Així com de l’interès rebut per part de clubs de la Lliga i de l’estranger abans de tancar el nou acord amb els blanc-i-vermells. «En tot moment m’he volgut quedar. No sé si hi ha hagut ofertes, això ho porten els meus agents, tot i que des del primer moment he volgut quedar-me. Gràcies a aquest club he pogut debutar a Segona Divisió i fer-me professional. Agraeixo molt la confiança al president (Delfí Geli), Quique (Cárcel) i als entrenadors Antonio Rivera, Àlex Marsal i Axel Vizuete. Estic molt content i tant de bo estigui aquí molts més anys», va dir. Com que el seu objectiu per al curs vinent és «estar a Primera amb el Girona», el defensa de Premià de Dalt, de 18 anys, va insistir que «penso quedar-me». «La renovació no ha de canviar res. Seguiré treballant com ho estic fent i si el míster em dona l’oportunitat de continuar jugant ho faré al màxim i el millor possible», va comentar.

Arnau s’ha convertit en la font d’inspiració per a molts dels nanos de l’acadèmia que tenen la il·lusió de consolidar-se al primer equip. «Estic molt content de ser un exemple. Vull donar-los l’esperança que si treballen dur i volen aconseguir el somni de veritat, ho poden fer», va explicar. També va referir-se al canvi de posició que ha experimentat des de l’arribada de Míchel, que va situar el central a la banda dreta i s’hi ha adaptat a la perfecció. «Quan em va dir de fer de carriler, em va semblar bé. M’és igual la posició. Toqui on toqui, ho faré el millor possible», va comentar. A més a més, va tenir paraules per Francisco, el tècnic que va fer-lo debutar: «Va confiar amb mi com ho està fent Míchel ara. Són molt bons entrenadors els dos. Un està a Primera (Francisco amb l’Elx) i l’altre hi serà l’any que ve amb nosaltres». Igual que Míchel, Cárcel va comentar que «Arnau encara no ha aconseguit el seu sostre». «Puc millorar amb moltes coses. Cada dia una mica més i aprenc dels més grans, que em donen consells per ajudar-me», va dir el defensa. Mentre que el director esportiu va destacar que la seva renovació «referma la idea que portem treballant des de fa temps i és molt important per la feina que s’està fent des de baix». «Arnau ha demostrat tenir una maduresa increïble, tot i la seva joventut. S’ho ha guanyat tot sol. Té capacitats pel futbol professional i si segueix així, no sabem ben bé on acabarà».