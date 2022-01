El Girona i el Barça han fet pública aquesta tarda la convocatòria de jugadors que participaran en el Trofeu Costa Brava de diumenge d'homenatge a Juan Carlos Unzué i que servirà per recaptar fons contra l'ELA. Per part gironina destaca la presència de Jandro Castro, Roberto Peragón o Delfí Geli, entre altres, mentre que pel Barça hi seran Saviola, Mendieta, Nadal, Luis García, Miquel Soler o Amor. Javi García, Jofre Mateu i Dani Tortolero, amb passat als dos clubs, jugaran al Barça, com també el membre de l'àrea esportiva gironina, Juan Carlos Moreno, exjugador blaugrana.