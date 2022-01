Valery Fernández i Jairo Izquierdo causen baixa per al partit de vuitens de final de la Copa del Rei contra el Rayo Vallecano, que es jugarà demà a Montilivi (18.30 h). Així ho ha anunciat el club aquest migdia en un comunicat en què s'explica que l'escalenc pateix una lesió a la musculatura isquiosural esquerra i que el canari ha estat sotmès a una petita intervenció quirúrgica. Jairo ja va operar-se també a finals de novembre. En motiu de les dues baixes, Míchel Sánchez només tindrà l'opció de David Juncà per ocupar el carril esquerre.

D'altra banda, Baena i Cristhian Stuani són dubte. L'extrem cedit pel Vila-real segueix amb molèsties per culpa d'una contractura des del partit amb el Fuenlabrada (2-1) i l'uruguaià ha realitzat un entrenament aquesta setmana. A part de dos jugadors que estan pendents dels resultats per saber si tenen o no la Covid-19.

Valery: El jugador pateix una lesió a la musculatura isquiosural esquerra.



Jairo: S’ha sotmès a una petita intervenció quirúrgica.



- Les evolucions respectives marcaran les seves tornades als entrenaments amb l'equip.#GironaFC pic.twitter.com/lnFQeqcpV0 — Girona FC (@GironaFC) 14 de enero de 2022

Valery i Jairo s'afegeixen a les baixes ja conegudes de Darío Sarmiento, Ramon Terrats i Óscar Ureña.