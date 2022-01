La trajectòria del Girona a la Copa ha arribat aquest vespre a la seva fi. El conjunt gironí, molt condicionat per les absències, ha fet un notable partit contra el Rayo però ha pagat molt cares dues errades en moments claus que l'han condemnat. Dos gols de Sergi Guardiola en l'afegit de la primera part i un altre només començar la represa després d'una badada de Kebé han capgirat la diana de Bernardo a la sortida d'un córner (m.25). Amb 1-2, el Girona no s'ha rendit i ha tingut l'ocasió d'empatar però Zidane ha aturat un penal a Stuani. Al final, tot i la bona voluntat i els intents dels de Míchel la igualada ha estat impossible.

El partit ha començat amb una pressió altíssima del Rayo a la sortida de la pilota del Girona que ha deixat clar que els madrilenys no venien a fer turisme. Michel s'ha decantat per un onze amb l'eix central habitual, Bustos i Borja García en atac i només Artero del filial. Després d'uns minuts d'incomoditat, els gironins s'han tret una mica la pressió de sobre i han arribat amb perill a l'àrea de Zidane. El porter del Rayo ha estat decisiu per evitar l'intent de rematada d'Arnau Martínez, incorporat a l'atac. Poc abans ,Borja García havia vist com en última instància, Catena desviava la seva rematada a córner.

Tot i els intents gironins, la més clara de la primera part ha estat un llançament de falta directe d'Isi Palazón que, amb una paràbola gairebé perfecta, es va estavellar al travesser. El Girona també ho ha intentat de falta i Bustos, després d'un refús, ha fet estirar de valent Zidane. A pilota aturada arribaria la primera alegria del vespre. Bernardo ha rematat de cap un córner i tot i l'intent de Zidane d'evitar-ho la pilota ha acabat al fons de la xarxa.

Abans de la mitja part, el Rayo ha replicat, també d'estratègia, en una pilota que ha rematat Isi Palazón i que Juan Carlos ha atrapat bé. Quan semblava que s'arribaria al descans amb mínim avantatge, el Girona ha badat en una falta penjada a l'olla en l'afegit, Guardiola ha enviat el refús al fons de la xarxa.

Si la primera part ha acabat amb una gerra d'aigua freda, la represa ho ha fet amb un cisterna congelada quan Kebé ha fet una passada carregada de verí a Juan Carlos i Guardiola ha aprofitat la pressió a Juan Carlos per fer el segon gol visitant. El pitjor guió possible per a un partit que el Girona tenia dominat en l'afegit de la primera part.

L'1-2 ha deixat molt tocat els gironins. Míchel ha mogut fitxa canviant l'atac sencer amb l'entrada de Samu Saiz i Stuani per Bustos i Borja García. El Girona patia i a punt ha estat el Rayo de sentenciar en un cop de cap d'Isi Palazón que ha salvat Juan Carlos. El Girona ha tingut l'oportunitat d'igualar l'eliminatòria però ha passat el que mai passa i Stuani ha fallat un penal (m.70) comès per Catena a Bernardo. Zidane ha endevinat la intenció de l'uruguaià desfent les aspiracons d'empatar.

El Girona ha continuat el setge i Samu Saiz l'ha tinguda davant Zidane però s'ha emborratxat de pilota. Míchel ha posat tota la carn a la graella amb Moreno i Gabri per passar a jugar amb línia de quatre al darrere. En l'afegit, Moreno ha marcat però estava en posició reglamentària i el gol no ha pujat al marcador davant la decepció dels mes de 6.000 aficionat que ja el celebraven.

Girona: Juan Carlos, Arnau Martínez, Juncà, Bernardo, Juanpe (m.77, Pablo Moreno), Bueno, Pol Lozano, Kebé (m.77, Gabri), Bustos (m.57, Stuani), Artero i Borja García (m.57, Samu Saiz).

Rayo: Luca Zidane, Balliu, Fran García, Catena, Mario Suárez, Óscar Valentín (m.73, Trejo) (m.80, Falcao), Comesaña, Pathé Ciss, Isi Palazón, Bebé (m.70, Andrés Martín) i Sergi Guardiola.

Gols: 1-0, m.25, Bernardo; 1-1, m.45+1, Sergi Guardiola; 1-2, m.47, Sergi Guardiola.

Àrbitre: Cordero Vega (Comitè Càntabre). VAR: Munuera Montero (Comitè Andalús). Ha amonestat Juanpe, Pol Lozano, Arnau, Pablo Moreno i l'entrenador Míchel (Girona) i Isi Palazon, Mario Suárez, Óscar Valentín, Catena, Comesaña, Trejo i l'entrenador Andoni Iraola (Rayo). Ha expulsat Gabri del Girona amb el partit acabat.

Estadi: Montilivi. 6.405 espectadors.