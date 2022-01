Montilivi presentarà una bona entrada per veure en directe el partit de vuitens de final de Copa entre el Girona i el Rayo. Tot i que el partit no entrava al carnet i tots els abonats han hagut de passar per caixa, de moment, el club ha venut unes 5.000 entrades. Això farà que s’acosti i molt a l’entrada que hi va haver contra el Fuenlabrada (5.163). D’altra banda, el Girona no disposarà d’entrades visitants pel partit al camp de l’Amorebieta del dia 29 per les restriccions de capacitat de Lezama.