Andoni Iraola va sortir victoriós de la seva darrera visita a Montilivi. El basc va guiar el Rayo a la remuntada contra el Girona en el play-off del curs passat i a celebrar l’ascens sobre la gespa de Montilivi. Més de mig any després, molts dels jugadors, d’un bàndol i de l’altre, seran els mateixos, però el partit, un de ben diferent. «Em duu bons records, i tant. Tot i això, el play-off no tindrà gaire incidència en el partit. Només que molts jugadors continuen als equips, però són temporades i plantilles diferents», deia.

L’entrenador del Rayo recorda que el Girona arriba en un «gran moment» i que «ja va eliminar l’Osasuna». «Serà un partit molt igualat, en el qual no hi ha un equip favorit», considera. Iraola té les baixes de Dimitrievski, Mario Hernández i Merquelanz per lesió i podria recuperar Unai López.