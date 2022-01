Ídol i símbol a Vallecas, Míchel s’enfrontarà avui per tercera vegada al Rayo. En les dues anteriors, com a entrenador de l’Osca va encaixar dues derrotes i avui espera que la sort li somrigui per «fer història» amb el Girona i celebrar la classificació pels quarts de final de la Copa. Serà un partit «molt especial» pel tècnic, que ha rebut un munt de missatges durant la setmana dels seus amics de Vallecas. «Valoren molt que intenti parlar català i que hi doni importància. És clar que volen passar, però per a ells seria la derrota més dolça». Les baixes són el gran maldecap pel tècnic, que confia que el club li regali un davanter per reforçar la plantilla.

«Baena és dubte i sembla que no arribarà. A Jairo l’han tornat a operar i en principi ens pensem que per la setmana que ve hi podrà ser. Stuani tot just avui (per ahir) ha fet el primer entrenament de la setmana amb l’equip i és dubte. A més a més hi ha dos jugadors amb possible Covid».

«Tenim clar que la Copa ens ha donat molta energia i molt bon rendiment amb els joves i teníem la mateixa intenció. Per mi Artero fa una feina fenomenal, però a la Lliga és molt difícil que entri perquè en la seva posició hi juga Samu, Borja, Baena, Kebé... M’agrada com treballa i jugarà. La intenció era aquesta independentment dels jugadors que tinguem de baixa. Ja veurem qui és titular. Vindran Monjonell, Farrés, Sala i Suleiman. Volem passar i traurem un equip molt i molt competitiu».

«Sóc de Vallecas, conec moltíssim el club i tinc sentiment. La meva família viu allà i serà molt especial per mi. Per ells és un partit importantíssim perquè no juguen entre setmana i vindran amb tot. M’espero el millor Rayo. Tenen moltes alternatives a la plantilla i no se’n ressentiran a la Lliga. Són l’equip revelació de Primera. Ells tenen la pressió i nosaltres, la il·lusió».

«Tinc molts amics allà i hem parlat, sí. Saben que els desitjo el millor a partir de dissabte al vespre i ells volen que el Girona pugi i ens puguem enfrontar a Primera. Valoren molt que intenti parlar català i que hi doni importància. He rebut missatges d’aquest estil, sempre d’estima. És clar que volen passar, però si no, per a ells seria la derrota més dolça. Nosaltres volem passar perquè el Girona només ha estat un cop a quarts de final i volem tornar a fer història. Volem fer-ho amb la nostra afició i que Montilivi continuï sent una festa. Això passa per guanyar».

«Estem bé. Sí que és veritat que cerquem reforços i tenim les portes obertes perquè vingui gent a millorar. Tenim molts jugadors i bons. Si ve gent amb experiència i ens ajuda a dalt, perquè Pablo Moreno no ha tingut continuïtat i no ha pogut fer el pas, que el farà, bé. També busquem un migcampista, però ha de millorar molt el que tenim i no és fàcil perquè la millor versió d’Ibra, Pol, Borja o Aleix és molt bona. Els passos endavant de Kebé o Artero ja són un reforç nostre. Hem de triar bé. No estic amoïnat. L’equip està bé i no em sobra ningú; només ens manca un punt més en atac potser. Si l’equip està bé, podem lluitar contra qualsevol equip de la categoria».

«Serà un partit obert amb transicions. Qui domini més bé les defensives, tindrà molt de guanyat. El Rayo és l’equip que amb menys passades genera més ocasions. Van a l’espai amb molta gent i finalitzen bé. No els haurem de deixar córrer i fer-ho nosaltres. Ho basen tot en la pressió alta, robar i córrer. No deixen construir al rival. A la Lliga els costa guanyar a fora però a la Copa han superat tres rondes a domicili».

«Aquest cap de setmana hi ha dos partits especials. Contra el Rayo podem fer història i diumenge, n’hi ha un altre de molt important. Volem donar suport a Unzué i la feina que fa amb la seva malaltia. Jugar? M’agradaria fer-ho, però hi ha molts futbolistes importants a la història del Girona que la gent vol veure. Hi seré donant suport, això sí».