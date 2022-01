Gens content estava Míchel al final del partit d’ahir. Sí, «els petits detalls» havien deixat el Girona fora de l’eliminatòria i la polèmica pel gol anul·lat a Moreno també hi havia influït però el que més greu sabia a l’entrenador era la sensació que el resultat era «injust». «Em fa ràbia perquè hem fet un partit força bo i no n’hem perdut mai el control». En aquest sentit, a Míchel li va quedar l’espina que el camí a la Copa es podia haver allargat. «Podíem haver arribat més lluny. Tenim la sensació d’haver perdut una oportunitat».

«Hem perdut per petits detalls. Ha estat un partit molt igualat i podia haver-se decantat per qualsevol costat. Un petit detall d’aquests ens ha fet fora de la Copa. Les errades? És tot l’equip el que comet els errors. Han estat definitives. Hem passat de l’1-0 a l’1-2 en pocs minuts i l’equip ho ha notat però després hem fet un pas endavant i hem tingut opcions d’empatar. El partit és força bo i em fa ràbia perdre’l per això. Si ens hagués superat el rival... Però no m’ha fet aquesta sensació. El resultat és el que és però em sembla injust. La bona feina feta no ens ha servit. Tenim la sensació d’haver perdut una oportunitat. Podíem haver arribat més lluny».

«La nota positiva són Arnau i Artero. Han estat els dos millors de l’equip. Tenen molta mentalitat i maduresa. Arnau juga sempre a la Lliga i Artero duia una Copa molt bona a un alt nivell amb dos partits espectaculars. Són jugadors que poden aportar en moments difícils i tant de bo puguem lluitar per quelcom més en partits transcendentals».

«L’únic que he dit als jugadors al vestidor és que aquesta derrota no vull que ens afecti més enllà de l’eliminació. I més sense haver estat inferiors. Hem d’aprendre de certs aspectes del joc que podíem haver fet més bé. Hem competit molt bé davant un rival que és a la part alta de Primera Divisió que no ha estat superior a nosaltres».

«Cada derrota fa mal i m’agrada que ens en faci. Quan un jugador surt fotut d’un partit, m’agrada. Teníem la mentalitat de passar i no ho he fet. Som guanyadors i ens fot perdre. El vestidor està fotut. El que no pot fer aquesta eliminació és perjudicar-nos pel pròxim partit. Aixecarem la gent com més aviat millor. Era una oportunitat única perquè volíem passar i ens fa mal perquè som capaços de lluitar en dues competicions. La Copa servia per repartir minuts entre tots els jugadors i ens donava energia. L’equip està molt viu a la Lliga i volem arribar com més amunt millor d’aquí a final de curs. A veure si fem un pas endavant».

«El gol no ve de la sortida de la pilota des del darrere. És una passada enrere. Una acció que es podia fet millor, refusat més bé per part de tothom, Juan Carlos llançar-la a fora...»

«Tothom ens estudia i nosaltres també. Sempre cerquem alternatives i, a més de la passada curta tenim l’alternativa de jugar en llarg. És decisió dels jugadors. Ara bé, espero que tots els equips ens vinguin a pressionar a dalt. Tant de bo, perquè tenim mecanismes per solucionar-ho».