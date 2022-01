La setmana passada contra el Fuenlabrada ja s’havien superat els 5.000 espectadors i ahir contra el Rayo, Montilivi va tornar a respondre. L’estadi va aplegar-ne 6.405 per veure el partit de Copa del Rei contra un equip e Primera Divisió. Una xifra d’assistència que supera la del partit de Lliga contra l’Osca (6.010) i es converteix en la més alta de tota la temporada. La dada és d’allò més considerable perquè el partit d’ahir no entrava al carnet i, per tant, tothom, abonats i no abonats, va haver de passar per caixa.

La temporada passada en la final del play-off contra el Rayo, les restriccions per la pandèmia només van deixar entrar 1.500 persones i Montilivi no va poder empènyer com sap. Per contra, ahir l’estadi sí que va ser el de les grans ocasions i un clam en un partit intens, de tensió i on l’equip es jugava l’accés als quarts de final de la Copa. La bona dinàmica de l’equip a la Lliga i el joc atractiu que ofereixen els de Michel han fet que l’afició desperti.