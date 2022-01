Comença a deixar de ser una novetat, però no per això és menys extraordinari. O de poca importància. La base del Girona cada vegada viu un moment més dolç. Veure les convocatòries de Míchel Sánchez amb noms de futbolistes del filial com Ricard Artero, Dawda Camara, Suleiman Camara, Eric Monjonell, Biel Farrés, Gabri Martínez, Àlex Sala o Óscar Ureña, per dir-ne uns quants, s’ha convertit en un fet habitual. I no només això, sinó que també participen, demostrant estar a l’altura del primer equip. El seu rendiment amb el conjunt blanc-i-vermell no passa desapercebut. L’últim motiu perquè la feina feta a l’acadèmia segueixi somrient ha estat la convocatòria d’Artero amb la selecció espanyola sub19. El bisbalenc, de 18 anys, ha acompanyat Arnau Martínez als entrenaments que es duran a terme des d’avui fins dimecres a l’Alfàs del Pi de cara a la preparació pel torneig elit de l’Europeu que els de Santi Denia disputaran al març contra Rússia, Dinamarca i Àustria.

Després de convertir-se en un dels titulars indiscutibles per a la Copa del Rei i jugar el partit sencer dels vuitens de final contra el Rayo Vallecano (1-2) a un nivell més que notable malgrat tractar-se d’un Primera Divisió, Artero ha estat inclòs a la llista de la selecció espanyola sub19 arran de les baixes de Nico Serrano i Javi Serrano -també ha estat cridat Estanis Pedrola del Barça. Així doncs, s’afegeix a la convocatòria d’Arnau que és un habitual a les concentracions amb el seleccionador Denia. El migcampista de la Bisbal d’Empordà continua així la seva projecció des que va debutar al primer equip del Girona el passat mes de novembre contra l’Alcorcón (3-1). De fet, Míchel ha reconegut en diverses ocasions que el considera un jugador més de la seva plantilla i després de perdre contra el Rayo va assegurar que tant ell com Arnau eren «la nota positiva». «Han estat els dos millors de l’equip. Tenen molta mentalitat i maduresa. Artero duia una Copa molt bona a un alt nivell amb dos partits espectaculars. Són jugadors que poden aportar en moments difícils», va dir el tècnic. Des de la seva estrena amb el Girona, Artero ja acumula més de 300 minuts entre Lliga i Copa repartits en 10 duels. A més a més, ja ha vist porteria: va marcar el tercer gol dels blanc-i-vermells al camp del Calvo Sotelo de Puertollano (1-5). La primera eliminatòria de la Copa va comptar amb un fort protagonisme del filial d’Axel Vizuete. A part del bisbalenc, també van fer un gol Monjonell i Dawda. Artero, que encara és juvenil, ha anat cremant etapes a les categories de la base del Girona des de petit fins a trobar el premi de debutar a Segona de la mà de Míchel. Va arribar al club, procedent del Bisbalenc, en el primer any d’infantil i en l’actualitat forma part del filial, tot i que està cent per cent en dinàmica de primer equip. Té contracte fins al 2026. Geli comenta que «intentarem donar recursos» a Míchel al gener Delfí Geli va dir que, tot i l’eliminació de la Copa del Rei, «l’equip segueix en bona línia i juga bé». «Es va fer un bon partit contra el Rayo Vallecano. Seguir a la Copa, ens podia castigar una mica més de l’habitual. Diumenge contra el Lugo és el partit que s’ha de guanyar», va dir. Sobre fitxatges, va demanar «paciència».