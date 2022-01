El partit de veritat no es jugava a la gespa de Montilivi, de la mateixa manera que tampoc s’aconseguia allà la victòria. Una part del triomf se’l van endur els 1.931 espectadors que van comprar una entrada per veure el 44è Trofeu Costa Brava solidari, que, per més que ell no ho considerés així, va tenir com a protagonista Juan Carlos Unzué. Els diners recaptats per la venda d’entrades van anar destinats íntegrament a la Fundació Miquel Valls que treballa per millorar la qualitat de vida dels afectats d’ELA (esclerosi lateral amiotròfica), la malaltia que pateix l’exporter i exentrenador del Girona, a Catalunya. El nou equip del navarrès, format per unes 400 persones al territori català (4.000 a Espanya), va rebre una injecció de diners per la seva lluita contra una malaltia que actualment no té cura. A més a més, la jornada va comptar amb aportacions externes de persones que no van poder assistir a l’estadi, patrocinadors del club i aficionats que van mobilitzar-se per recollir fons per la causa. La Federació de Penyes del Girona FC va aconseguir reunir 1.290 euros. En total, es van superar els 30.000 euros.

Les llegendes del Girona van guanyar l’edició més especial del Trofeu Costa Brava. Aquest cop no servia per presentar el primer equip en ple estiu, però va ser per una bona causa. Això sí, el rival va tornar a ser d’entitat, encara que fossin veterans. Els gols d’Alberto Manga a la primera part i Jordi Matamala a la segona van servir per imposar-se al FC Barcelona Legends (2-0) en un partit benèfic ben engrescador. Tot i que els anys han passat per als exjugadors, alguns més que d’altres, tant les velles glòries de Montilivi -val a dir que la mitjana d’edat del Girona era més jove- com blaugranes van vestir-se de curt per ajudar Unzué i donar un bon espectacle al damunt del terreny de joc. L’afició va fer-se un tip de riure amb les faltes còmiques que va xiular Aguilar Rodríguez, alhora que es quedava bocabadada amb les capacitats que seguien tenint futbolistes com Saviola, Goiko, Moha, Jaume Duran o Manga, per posar uns quants exemples. D’altres com Melero, van haver de passar tota la setmana passada pel fisio per poder disputar el duel.

«L’objectiu que teníem era recaptar fons per la investigació per l’ELA i fer un reconeixement a en Juan Carlos. Ens està donant un exemple en el dia a dia portant la seva situació d’aquesta manera. És brutal. Com a club, tenint en compte que va ser l’últim lloc on va entrenar, havíem d’organitzar-ho. Hem tingut la mala sort de no poder fer el Costa Brava els últims anys i fer aquesta edició solidària ha estat una bona idea. La gent ha pogut veure jugadors que feia temps que no veia i, el més important, ha col·laborat de manera increïble», va dir Geli. També va fer un discurs Unzué, que, com no podia ser d’una altra manera, tenia l’admiració de tots els assistents. «Vull agrair al Girona la iniciativa i l’organització del Torneig Costa Brava benèfic contra l’ELA. També als patrocinadors del club per fer una donació directa a la Fundació Miquel Valls. Alhora, la implicació del FC Barcelona per ser aquí amb totes les llegendes. I el més important, agrair-vos a tots els que heu decidit comprar una entrada, ser aquí amb nosaltres i acompanyar-nos perquè la recaptació va directa a la fundació que té cura de tots els afectats d’ELA a Catalunya. Encara em segueixo sentint com ells: exjugador i entrenador. Així que disfruteu d’una estona amb els amics, donant un cop de mà a una causa molt necessitada. La gent s’esta conscienciant», va dir. El 44è Trobeu Costa Brava solidari va portar a Montilivi personalitats com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el president del Barça, Joan Laporta, o Eusebio Sacristán. D’altra banda, els entrenadors del Girona van ser Raül Agné i Narcís Julià i per part del Barça Albert Ferrer va seure a la banqueta.