Després de jugar dissabte passat el partit de Copa contra el Rayo Vallecano molt condicionat per les absències, el Girona ja mira el següent compromís de Lliga que serà diumenge a Montilivi contra el Lugo (18:15). L’equip va descansar i avui començarà a preparar un partit que pot servir per continuar al vagó d’equips de play-off i, qui sap, si per acostar-se a les posicions d’ascens directe. A l’espera de com avanci la setmana, Míchel, en principi, compta recuperar Aleix Garcia i Jairo Izquierdo, a més a més, de tenir Cristhian Stuani sense molèsties. Continuaran de baixa, això sí, Terrats, Sarmiento, Ureña i Valery Fernández i caldrà veure com evoluciona Álex Baena.

Païda la ràbia per l’eliminació a la Copa del Rei contra el Rayo, el Girona començarà avui a preparar el duel contra el Lugo de diumenge. Si tot va com ha d’anar, Míchel disposarà d’Aleix Garcia, l’únic jugador que fins dissabte havia disputat tots els partits d’aquesta temporada. El migcampista d’Ulldecona ha participat en tots els 23 partits de Lliga jugats fins ara i també havia tingut protagonisme a la Copa en les eliminatòries contra el Calvo Sotelo Puertollano, l’Osca i l’Osasuna. Pivot i interior, Míchel ha donat galons a l’ex del Manchester City que, lluny de la versió d’estilista fi de fa uns anys, s’ha transformat en un migcampista total que ataca i defensa i no para de córrer durant els noranta minuts. Tot plegat li ha servit per guanyar-se la confiança d’un entrenador, quelcom que feia temps que no li passava. Aleix Garcia ha estat titular els 23 partits de Lliga i només n’ha deixat de completar 5 (contra Amorebieta, Màlaga, Lugo, Fuenlabrada i Burgos», en què ha estat substituït. A la Copa, les moltes baixes han fet que Míchel hi hagi hagut de recórrer segurament més del que hauria volgut. Això sí, ha dosificat bé l’ebrenc per no carregar-lo de minuts. En aquest sentit, a Puertollano va jugar 29 minuts, a Osca 13 i contra l’Osasuna, 29. Tot plegat ha fet que Aleix Garcia hagi disputat el 88’4% dels minuts de la temporada entre les dues competicions (Lliga i Copa).