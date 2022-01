Després de posar punt final a la Copa, el Girona segueix centrat en allargar la bona dinàmica a la Lliga. Aquest diumenge toca la visita del Lugo a Montilivi (18.15 h) i Samu Saiz ha comparegut aquest migdia davant els mitjans de comunicació per explicar la bona situació en què es troba l’equip, que coincideix amb el seu gran estat de forma. "Mai he disfrutat tant jugant com aquest any", ha reconegut.

💭 @Samusaiz, a la setmana del Girona 🆚 Lugo:



❝La dinàmica de l'equip és molt bona. Jugui qui jugui ho fa estupendament.❞



ELIMINATS DE LA COPA

"La Copa ens feia molta il·lusió i ens fastigueja l'eliminatòria perquè vam fer mèrits contra el Rayo, un gran rival de Primera. No aconseguir el pas a quarts ens molesta, però l'equip està preparat per competir el que queda de Lliga que és el que de veritat importa".

COM ES TROBA?

"Míchel ens dona molta canya als jugadors, però ho fa perquè estem endollats. Estic donant un bon bon nivell, és la clau d'aquest any. Tots estem rendint a un gran nivell i s'ha pogut veure a la Copa amb els jugadors que normalment no tenen tants minuts".

LA RELACIÓ AMB MÍCHEL

"He tingut una mica de tot amb els entrenadors que m'he trobat al llarg de la meva carrera, però mai havia disfrutat tant jugant com aquest any. Els altres tenien diferents estils de joc i em sento identificat amb el de Míchel. A més, el míster jugava en una posició similar a la meva i m'entén. Els de darrere estan a un gran nivell perquè a dalt tinguem més ocasions de generar i arribar".

EL CALENDARI

"El més important ara és el partit contra el Lugo. És el que toca. Sembla un tòpic, però hem d'afrontar-lo com el més important. A tots ens agradaria somiar i arribar a Valladolid a tres punts d'ells. Però perquè això passi hem de fer-ho el millor possible".

LA RATXA A MONTILIVI

"L'equip ha de sortir com fins ara. Sense especular i seguir donant un gran nivell a casa, és brillant per moments. La gent s'està enganxant i se sent identificada. Volem jugar bé per generar una il·lusió maca".

LA CONNEXIÓ AMB BAENA

"Quan jugues amb bons jugadors, sempre millores. Estic molt a gust amb l'Álex, igual que amb Borja o Artero, que va fer un partidàs l'altre dia a la Copa. A Baena li agrada córrer als espais i ens trobem. Té molt futbol, un grandíssim jugador i estic encantat que hi sigui, de la mateixa manera que Borja. Tenim competitivitat per donar un nivell millor".

L'EXPULSIÓ

"Ja estava jugant bé abans de Fuenlabrada, però allà em vaig escalfar i se me'n va anar el cap. És molt normal amb mi. Ja sé que no he de cometre aquestes accions i he de controlar-me. Ha sigut la meva única expulsió al Girona. Va ser un error que no tornarà a passar. A més, van posar-me una multa important. Els jugadors hi som per ajudar, no per deixar l'equip amb 10 i cal tenir el cap tranquil per només pensar en el partit sense escoltar als rivals".

ACONSELLA ELS JOVES?

"Estic a punt de fer-ne 31, però em veig igual de jove que ells. Per mi els veterans són Borja, Stuani, Juanpe, Bernardo... Són menys esbojarrats i més tranquils. Vull que els nois no juguin amb por, que s'atreveixin i tinguin ganes de menjar-se el món amb ambició com va fer Gabri malgrat l'expulsió".