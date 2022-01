A principis del passat mes de novembre, el migcampista Ramon Terrats va haver de ser intervingut pel doctor Ramon Cugat per intentar resoldre una fractura d’estrès a la tíbia de la seva cama dreta. L’operació va ser tot un èxit però llavors començava un temps de recuperació que s’havia d’allargar, si no hi havia cap contratemps, al voltant dels quatre mesos. Tot i això, a l’hora de la veritat el jugador reapareixerà molt més aviat del que estava previst. Aquesta setmana ja se l’ha vist exercitar-se amb força normalitat al damunt de la gespa del camp de La Vinya. Encara la recta final de la seva recuperació i en els propers partits tornarà a estar disponible per a Míchel Sánchez. Terrats, que ha disputat 10 partits aquesta temporada (tots ells sortint a l’onze titular) no participa des del 4 de novembre, en un duel amb l’Alcorcón.