Problemes per a Míchel. El tècnic del Girona es queda sense la referència ofensiva de l’equip, Cristhian Stuani, pel partit de demà contra el Lugo. El davanter uruguaià va donar positiu per Covid-19 en una prova dijous al vespre i està aïllat a casa seva com marca el protocol. Stuani, que es troba bé, haurà de fer quarantena uns dies fins que el virus li desaparegui. Sense Stuani i a l’espera que arribi un altre 9 aquest mes, Míchel es queda només amb Bustos i Pablo Moreno de davanters.

La notícia del positiu per Covid d’Stuani va arribar hores després que se sabés que el davanter no havia estat inclòs a la convocatòria final del nou seleccionador uruguaià, Diego Alonso, pels partits contra Paraguai i Veneçuela el 28 de gener i el 2 de febrer i que li haurien fet perdre la visita a Amorebieta i potser el matx davant el Ponferradina.