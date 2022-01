No hi ha hagut sisena victòria consecutiva a la Lliga pel Girona a Montilivi, després de signar un empat frustrant contra el Lugo, en un partit marcat pel desencert de cara a porteria i per les controvertides decisions del VAR, que ha anul·lat un gol de Santi Bueno per un fora de joc ben dubtós i ha passat per alt un possible penal per mans de Diego Alende. El gol de Nahuel Bustos, el cinquè de l'argentí aquesta temporada, ha trobat la resposta de Manu Barreiro, més despert que ningú dins de l'àrea.

Sense Cristhian Stuani, de baixa per coronavirus, el Girona no ha estat tan fi com d'altres dies, però tot i això ha gaudit de bones i clares ocasions per emportar-se els tres punts, deixant escapar una bona oportunitat per obrir forat amb els principals perseguidors. Unes mans d'Alende a l'interior de l'àrea, assenyalades com a penal, han quedat en un no-res passats tres minuts de suspens. Veredicte d'un VAR que ha anul·lat, a tocar del descans, el gol de Santi Bueno. Abans, clara ocasió per Baena, però ha refusat Whalley.

Al segon acte, Bustos ha obert la llauna tot rematant una assistència de primeres de Baena. Se li ha posat de cara el partit al conjunt de Míchel, que tot i això no ha sabut aguantar el resultat ni tampoc sentenciar, tot i que ha gaudit d'alguna bona ocasió per fer-ho. Però ha sigut Barreiro, al 79, l'encarregat d'empatar collint una pilota morta després d'un remat al pal. La resposta dels de casa, insuficient per guanyar i carregada de mala sort: Bueno ha topat amb el travesser i l'acrobàcia de Pablo Moreno no ha acabat amb la pilota al fons de la porteria per ben poc. Un punt i una mala notícia: Samu Saiz ha vist la cinquena groga i no podrà jugar al camp de l'Amorebieta el proper dissabte.

GIRONA: Ortolá, Arnau Martínez, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Juncà, Pol Lozano, Aleix Garcia, Álex Baena (Gabri, min. 84), Samu Saiz (Ibrahima Kébé, min. 72) i Nahuel Bustos (Pablo Moreno, min. 72)

LUGO: Whalley, Ricard, Ros, Diego Alende (Pita, min. 76), Lebedenko (Campabadal, min. 46), Xavi Torres, Hugo Rama (Manu Barreiro, min. 76), Señé, Gerard Valentín (Jaume Cuéllar, min. 76), Chris Ramos i Carrillo

GOLS: 1-0, Nauhel Bustos (min. 54); 1-1, Manu Barreiro (min. 79)

ÀRBITRE: Aitor Gorostegui Fernández-Ortega (comitè basc). Ha amonestat Lebedenko (min. 31), Samu Saiz (min. 45), Santi Bueno (min. 60), Gerard Valentín (min. 62).

VAR: Saúl Ais Reig (comitè valencià)

ESTADI: Montilivi, 5.580 espectadors.