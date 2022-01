Després de l'empat d'aquesta tarda contra el Lugo (1-1), Míchel ha destacat que "estem una mica de baixada, però hem fet un bon partit i hem merescut guanyar". "No podem estar contents perquè si mereixíem guanyar, havíem de guanyar", ha afegit.

EL VAR

"És la primera vegada que des del VAR es contradiu una decisió de l'àbitre quan és mà. Si l'àrbitre ho pita i és ma, no crec que s'hagi d'intervenir. Això em genera dubtes perquè des del VAR li diuen que no, quan l'àrbitre ha vist la mà. No entenc la jugada. El gol és el mateix de sempre. Les línies es poden tirar de moltes maneres. Hi ha hagut una situació igual de penal a la nostra àrea de Juncà, ho reconec. No sé quina regla hi ha amb les mans".

BUSTOS

"Està treballant molt bé. Només li he dit que estigués tranquil i es dediqués el gol a ell mateix. No ha de reivindicar-se, ha de treballar i confiar en ell mateix. Ha d'aportar. No és fàcil estar a l'ombra d'Stuani. Té el seu camí i ho fa bé, a la Copa ens ha ajudat molt. Tots cometen errors. Depèn d'ell i no s'ha de comparar amb ningé perquè té les seves característiques".