Montilivi acull aquesta tarda el partit entre el Girona i el Lugo, una nova oportunitat pel conjunt de Míchel de consolidar-se a la part alta de la classificació. El tècnic ha apostat per un onze amb ben poques sorpreses i sense Cristhian Stuani, afectat pel coronavirus. El seu lloc l'ocuparà l'argentí Nahuel Bustos.

Ortolá repetirà a la porteria, mentre que la línia defensiva estarà formada per Arnau i Juncà en els carrils i un eix central amb Santi Bueno, Bernardo i Juanpe. Al mig del camp, Pol Lozano acompanyarà Aleix Garcia i Álex Baena, amb Samu Saiz una mica més avançat, just per darrere de Bustos.

A la banqueta, a banda del porter suplent Juan Carlos, hi haurà Ibrahima Kébé, Pablo Moreno, Calavera, Borja García, Gabri, Monjonell, Artero i el migcampista Ramon Terrats, que torna a una convocatòria des que es va lesionar a principis de novembre.

De la seva banda, el Lugo formarà amb Whalley, Ricard, Ros, Diego Alende, Lebedenko, Hugo Rama, Xavi Torres, Señé, Gerard Valentín, Chris Ramos i Carrillo.