Les baixes són un mal de cap per a Míchel en gairebé tots els partits d’aquesta temporada, i la d’aquesta tarda n’és una de grossa. Christian Stuani no podrà jugar avui davant el Lugo per haver donat positiu de covid-19 per segon cop en un mes. El golejador blanc-i-vermell tampoc va ser a Osca -el 2 de gener- en el primer partit de l’any pel mateix motiu, quan es va infectar durant les vacances de Nadal a Uruguai. «No controlo la covid i ja no vam poder comptar amb Stuani per jugar a Osca i contra el Lugo tampoc hi serà. És així», explicava el tècnic madrileny. La «gran notícia» és la recuperació de Ramon Terrats que avui tornarà a estar en disposició de l’entrenador del Girona després de la llarga lesió que va patir a la tíbia el passat novembre. També recupera a Aleix Garcia i Álex Baena, que no van poder jugar el partit de Copa del Rei de la setmana passada davant el Rayo. Tot i així, Míchel encara no podrà comptar amb Sarmiento, Ureña, Valery i Jairo, que continuen lesionats.

«Recuperem a Ramon Terrats, i això és una gran notícia. També recuperem a Aleix Garcia i Baena. Perdem a Stuani per Covid. No controlo el tema Covid i ja no vam poder comptar amb Stuani per jugar a Osca i contra el Lugo tampoc hi serà. És així. Ara passa la Covid i ha de recuperar-se per tenir-lo aviat el més aviat millor. També tenim les baixes de Darío, Valery, Ureña i Jairo. La resta de l’equip està molt bé i a disposició».

«La nostra preocupació és el nostre camí. No sé què poden fer la resta d’equip, però nosaltres necessitem guanyar. Volem pujar més posicions i per això necessitem guanyar. Volem guanyar demà amb la nostra afició i després afrontarem el partit contra l’Amorebieta. El Lugo va guanyar a Almeria, l’Amorebieta et fa patir al seu cap. Tenim un partit davant molt complicat i el mes de febrer ja vindrà. Partit a partit, no em fa por cap equip, però qualsevol ens pot guanyar»

«Necessitem a la nostra afició. És un moment molt important en la temporada i volem que se sentin representats i els necessitem més que mai. És molt important la connexió de l’equip i l’afició, i ho estem notant molt en els partits anteriors i és clau per a nosaltres».

«És un equip molt difícil. Porta vuit partits sense perdre i m’espero un partit on el Lugo jugui amb la tranquil·litat d’estar molt bé i nosaltres hem de fer un gran partit per guanyar els tres punts».

«El Lugo és un equip amb molt poca possessió, però amb molt impacte en l’àrea contrària. És un equip que contraataca molt bé, amb laterals que s’incorporen i jugadors ràpids. També tenen joc directe, guanyen segons jugades i aconsegueixen bons punts de rematada. Pot ser que ens vinguin pressionar a dalt o que es repleguin. Hem de gestionar molt bé la possessió i hem de ser un equip amb molt poques pèrdues. Allà no vam ser un equip fiable amb pilota. Des de llavors fins ara hem fet una passa endavant en tenir la pilota. Més que mai necessitem no perdre la pilota».

«El partit d’anada va ser una mala actuació nostra. Penso que hem canviat molt respecte al partit de l’Anxo Carro i el Lugo també. Som dos entrenadors que som els mateixos i no hi haurà sorpreses pel que fa a la tàctica o en la forma de plantejar el partit, però penso que el moment és diferent».

«Estic molt atent al partit contra el Lugo i confio 100% amb la nostra direcció esportiva. Ja vaig dir que tenim un gran equip i és difícil millorar aquesta plantilla. Si ve algun jugador que millori l’equip, perfecte. Però si no també serà perfecte».