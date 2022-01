El VAR ha intervingut amb polèmica en el Girona-Lugo d'aquesta tarda a Montilivi. El valencià Ais Reig ha fet rectificat l'àrbitre principal Gorostegui Fernández-Ortega que havia xiulat un penal a favor dels de Míchel per unes mans d'Alende dins l'àrea. En conseqüència, el col·legiat s'ha fet enrere, després de revisar les imatges, i també ha tret la groga que havia ensenyat a Ricard. Després, en el temps afegit de la primera part, ha aparegut per anul·lar un gol a Santi Bueno per fora de joc mil·limètric. El VAR ha avisat quan el Lugo ja es disposava a servir des del mig del camp.

Arran de l'arbitratge, l'afició s'ha indignat, fent sentir una forta xiulada en contra de les decisions i amb crits de "fora, fora".