El Girona B no va passar de l’empat contra el Sants en un partit sense gols. Els gironins van gaudir de bones ocasions, sobretot en els primers quinze minuts de la segona meitat, però van ser incapaços de concretar les arribades.

El conjunt d’Axel Vizuete va tenir problemes en els primers minuts de partit per superar la pressió i intensitat del rival a camp contrari. Els gironins, amb dificultats per fer un joc combinatiu fluid, van optar per fer mal als visitants amb verticalitat. Els dos carrilers de l’equip, Roca i Suleiman, eren els homes més incisius. Qui va estar a punt d’avançar els locals va ser Dawda, que ahir va sortir des de la banqueta al minut 24 per substituir el lesionat Richmon. El davanter del Pla de l’Estany va driblar el porter, però desequilibrat va estavellar la pilota al lateral de la xarxa a la mitja hora de joc. Tampoc Sulei va estar encertat de cara a porteria. Conducció excel·lent del juveil Unai que va deixar sol al carriler. Un mal control va deixar la jugada en un no res. Antonell, porter visitant, va sortir just a temps per evitar la rematada

A la represa, els gironins van ser un vendaval ofensiu i arribaven com volien a l’àrea contrària. Ortiz va topar, de nou, amb un ràpid i hàbil de reflexos Antonell, Mateo amb el pal i Dawda, que va marcar, estava en fora de joc.

Al minut 56 tot hauria pogut canviar. L’àrbitre no va veure penal sobre Ortiz quan es disposava a superar el porter. El defensa visitant l’havia agafat repetides vegades fins a fer-lo caure dins l’àrea.

Els blanc-i-vermells van continuar insistint, tot i que els faltava precisió i concreció en els úlitms metres.

Vizuete va haver de posar el central Fuentes a despenjar pilotes davant la manca d’efectius ofensius. El badaloní va deixar sol Dawda, que va xutar a l’aire dins l’àrea petita quan ja es cantava el gol. Empat del filial contra un Sants inofensiu que el deixa sense colideratge de Tercera RFEF.