En el partit d’ahir, el VAR i les decisions arbitrals varen eclipsar el magnífic partit fet pel porter visitant Óscar Whalley. I alhora, VAR, àrbitre i Whalley varen deixar sense lluïment l’excel·lent partit de Santi Bueno.

El central uruguaià no se sol endur habitualment felicitacions o lluïments personalitzats, tot i ser de manera continuada un dels millors jugadors de l’equip. Amb només 23 anys, tot just viu la seva segona temporada completa a la Segona Divisió, tot i que per prestacions sembla que hi porti tota la vida. Sobri, segur i infal·lible, es fa difícil entendre la defensa gironina sense ell.

Tot i que el seu debut va ser jugant quatre minuts en el darrer partit de fa dues temporades, va ser l’any passat quan va explotar disputant quaranta partits de lliga –trenta-vuit d’ells com a titular-, d’un total de quaranta-sis possibles.

I aquesta temporada, superada la lesió inicial, en porta quinze consecutius jugant sempre els noranta minuts complets. Per cert, casualitats o no, la bona ratxa de l’equip va començar amb la seva entrada a l’onze.

Per Bueno cada partit sembla un dia més a l’oficina, però dins d’això ahir va excel·lir. Al minut 40 l’àrbitre li va anul·lar un gol que hagués estat l’1-0. Al 75 va rematar precipitadament una pilota a la ratlla de gol i al 81 va enviar l’esfèrica al travesser superant el porter rival. O sigui, que amb un punt de sort, podia haver marxat cap a casa amb un hat-trick, o pel capbaix amb un doblet, encara que finalment no va ser així.

Tanmateix, el que va fer ahir no és fruit d’un sol dia, tot al contrari. Aquesta campanya ja s’ha mostrat tan impecable que ha acabat alguns partits sense cometre una sola falta.

Callat, disciplinat, contundent i regular hi ha central per molt de temps. I a més a ell no li calen elogis per continuar treballant i créixer cada cop més. Es fa difícil veure on té el sostre, però si té algun altre dia com el d’ahir i un punt de sort de cara a porteria, ni VAR, ni àrbitre, ni cap porter rival podran tapar una qualitat tan òbvia.