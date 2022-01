Entre les protestes i la impotència davant les decisions del VAR, va aparèixer Nahuel Bustos per fer l’únic gol vàlid dels gironins diumenge passat contra el Lugo. L’argentí va caçar de primeres una centrada de Baena des de la banda dreta i la va endreçar al fons de la xarxa. Un gol que va celebrar amb ràbia, conscient de la importància que tenia per a l’equip i també per a ell mateix. Era el seu cinquè de la temporada i superava el sostre del curs passat en què en va fer quatre (dos a la Lliga i dos més a la Copa).

Enguany, Bustos ha millorat els números però les sensacions en aquestes darreres jornades no estaven sent bones. D’ençà de la recuperació d’Stuani i de la decisió de jugar amb Samu Saiz al seu costat, Bustos ha perdut minuts. Tampoc pas tants perquè, el davanter cedit per City Group forma part dels onze jugadors amb més participació fins ara. En aquest sentit, el que havia minat la moral de Bustos eren les ocasions clamoroses fallades en els darrers partits. Contra el Burgos, abans de l’aturada nadalenca, va perdonar sol davant Caro el que li podria haver permès anar-se’n de vacances amb un gran regust de boca. En el retorn a la competició, Bustos va tornar a ser titular a la Copa contra l’Osasuna a Montilivi en un partit que trigarà a oblidar. L’argentí va fallar dues oportunitats claríssimes de gol i se’n va anar plorant a la banqueta quan va ser substituït.

Diumenge contra el Lugo tenia una revàlida. No és fàcil ocupar el buit d’una figura com la d’Stuani i Bustos va assumir el repte. Seguint els consells de Míchel, que li diu que treballi, treballi i no pensi en res més, Bustos va començar bé el partit combinant amb els companys i sense errades greus. Si bé només començar la represa en va fer una de les seves en un contracop clar en què se li va fer de nit, Bustos es reivindicaria amb l’acció de l’1-0. L’argentí va engaltar lluny de l’abast del porter una assistència de Baena. La manera de celebrar va demostrar que s’havia tret una llosa de sobre que es feia cada cop més grossa. Ara, alliberat, a Montilivi esperen que agafi més confiança i es pugui veure la versió que va enamorar a Talleres i va convèncer el City Group per pagar-ne sis milions i mig d’euros pel seu fitxatge.

Al gol a Bustos, a més a més, va servir-li per demostrar que té coses a dir aquesta temporada malgrat que el club cerqui un nou davanter en aquest mercat d’hivern. L’argentí no s’ha plantejat deixar l’equip aquest mes per canviar d’aires.