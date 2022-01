Sembla que fos ahir que el Girona entrava al 2022 amb bon peu gràcies a una victòria a Osca (0-1) que consolidava l’equip en zona de play-off. L’escalada a la classificació no s’ha aturat i els de Míchel han mantingut la posicó de privilegi, i, fins i tot miren de reüll els llocs d’ascens directe. Tanmateix, tothom és conscient que per aspirar a pujar a Primera, o, ja només a entrar al play-off, la plantilla és curta i s’ha de reforçar. Míchel fa temps que ho diu i també Quique Cárcel ho va reconèixer en una entrevista a aquest diari. No obstant això, han anat passant els dies i el més calent continua a l’aigüera. Els dies passen i el Girona afronta l’última setmana del mercat de fitxatges d’hivern amb els deures per fer. El director esportiu continua donant voltes a algunes de les operacions que ha temptejat durant aquest mes de gener per apuntalar la zona ofensiva de l’equip de Míchel.

El tècnic demanava d’entrada reforços per a la plantilla com un davanter de garanties o un migcampista experimentat i un lateral dret per disposar d’alternatives en l’últim tram de la competició, quan s’aspira lluitar per l’ascens. Veient com evoluciona la finestra hivernal però, dissabte va mig obrir la porta a conformar-se amb el que té. «Confio 100% en la nostra direcció esportiva. Tenim un gran equip i és difícil millorar-lo. Si ve algun jugador que ho faci serà perfecte, tot i que si no ve també serà perfecte», va dir.

Amb el límit salarial sobrepassat i malgrat els diners que han entrat de l’ampliació de capital i del fons d’inversió de la Lliga CVC, el Girona continua collat econòmicament. No tant com en d’altres finestres, això sí. En aquest sentit, la idea continua sent la d’incorporar un davanter i un migcentre experimentat polivalent. L’arribada del lateral no és prioritària. Cárcel regira el mercat entre un munt d’oferiments de tota mena que no paren d’arribar-li. El màxim responsable esportiu, tanmateix, té clar que no es llançarà a la piscina amb el primer que passi i que, si cal, esperarà a l’últim dia, amb els riscos que comporta, per caçar la millor presa. És a dir, que tranquil·lament podem tenir un dilluns divertit la setmana que ve fins a mitjanit.

A hores d’ara, la majoria de clubs ja fa dies que es mouen i molts dels fitxatges d’hivern ja han debutat. De fet, el Girona és, juntament amb el Lugo, Oviedo, Sporting de Gijón i Tenerife, un dels cinc equips que encara no s’ha reforçat aquest mercat d’hivern. Generalment, el gener és un mes d’urgències i els equips que més es reforcen soler ser els de baix o bé algun aspirant a l’ascens que ha fet una primera volta decebedora. Enguany també és així i el cuer Alcorcón, amb quatre fitxatges, lidera el rànquing. El segueixen el Fuenlabrada, que també lluita per escapar del pou i l’Osca que intenta enganxar-se a la part alta, amb tres tots dos. L’Alcorcón ha incorporat Borja Valle (Khor), Calero (Màlaga), Jurado (Al Wahdda) i Joel Valencia (Brentford) per mirar de solucionar una situació gairebé impossible. El Fuenlabrada ho té més bé però també vol fugir del descens i per això ha lligat Adrián González (Saragossa) i ha pescat a Portugal Bouldini i Mikel Agu. Per la seva banda, l’Osca llença la casa per la finestra amb Timor (Getafe), Pablo Martínez (Llevant) i Lago Junior. Tots tres encara tenen previst reforçar-se més d’aquí a dilluns que ve.

D’altres candidats a l’ascens com l’Almeria (Eguaras del Saragossa), l’Eibar (el central del Getafe Chema Rodríguez), el Valladolid (Morcillo de l’Athletic), el Ponferradina (Baeza del Celta) o el Las Palmas (l’ex del Llevant, Hernani, i Rober del Betis) també ja s’han reforçat. A Montilivi, de moment, no hi ha pressa. De fet, veient com han anat les darreres finestres de mercats és força probable que pel partit de dissabte contra l’Amorebieta encara no hagi arribat ningú. Dilluns a mitjanit es tanca el termini.