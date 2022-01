Després de les últimes decisions adoptades pel VAR durant el partit de diumenge passat contra el Lugo, la Federació de Penyes del Girona va emetre ahir un comunicat en què posava de manifest la seva «preocupació» pel funcionament del videoarbitratge. «El VAR acabarà fent avorrir els aficionats, per no dir desesperar. Era per ajudar als àrbitres en cas d’errades flagrants i no per mesurar mil·limètricament cada acció dubtosa». El manifest de l’agrupació d’aficionats blanc-i-vermells considera que «seria preferible tornar al criteri mà voluntària i involuntària i que s’actuï només en casos excepcionals. Si no és així, el VAR hauria de desaparèixer perquè no ajuda en res», subratlla.