El Girona té com a prioritat millorar l’ofensiva dels de Míchel Sánchez per a la segona volta. El director esportiu Quique Cárcel va al darrere de l’extrem Iván Martín, que actualment juga a l’Alabès cedit pel Vila-real. El curs passat va complir-lo amb nota al Mirandés, on va jugar 33 partits i va marcar 4 gols. D’altra banda, l’Oviedo té l’objectiu de reforçar la defensa després de la sortida d’Arribas. El club blau va mostrar el seu interès a l’Osasuna per l’ex del Girona Jonás Ramalho.