Iván Martín es convertirà en el primer fitxatge d'aquest mercat d'hivern del Girona. L'extrem, de 22 anys, arribarà cedit pel Vila-real per reforçar l'ofensiva dels de Míchel Sánchez. A falta de confirmació oficial, l'acord entre ambdós clubs es pot donar per fet. El de Bilbao va començar la temporada a l'Alabès de la mà de Javi Calleja i, tot i ser una de les apostes del club de Vitòria-Gasteiz, només ha disputat vuit partits fins ara. És per això que tant el propi jugador com el Vila-real, entitat que el té en propietat, coincideixen que la millor opció pel seu creixement és venir a Girona. Iván Martín es retrobarà amb Álex Baena, que també està en préstec per part dels groguets.