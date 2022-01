Pol Lozano va entrar per quedar-se després de superar la lesió. El migcampista cedit per l’Espanyol ha aconseguit la continuïtat que no va tenir a l’inici i, en sintonia amb els seus companys, gaudeix com mai jugant a les ordres de Míchel Sánchez. El vallesà, de 22 anys, està “en el millor moment de la temporada” i ja porta una desena de titularitats seguides entre Lliga i Copa del Rei.

EL VAR

"Estem veient que a cada partit hi ha diferents criteris. Quan t’exposes a això, és difícil decidir. A part que no va ser un error clar. Si l’àrbitre interpreta una cosa, ens van explicar a principi de temporada que no s'hauria d'intervenir. Hem d'acceptar-ho i afrontar el cap de setmana següent".

LA RATXA DESPRÉS DEL LUGO

"Quan vam empatar, sabíem que era una oportunitat única i teníem la sensació d’haver perdut dos punts; no de guanyar-ne un. Demostra l’ambició de l’equip per voler estar a dalt i atrapar els que tenim per sobre. És molt bo".

L'EQUIP

"Som ambiciosos i volem estar a dalt. Aquesta setmana han puntuat tots els rivals però queden moltíssims partits. Si seguim amb aquest treball, els resultats arribaran bé".

EL MOMENT PERSONAL

"Portava dos anys difícils i em va costar quan vaig arribar, però ara possiblement sigui el meu millor moment de la temporada. Vull aprofitar-ho".

EL CALENDARI

"Sabem que al febrer tenim rivals que a priori estan a dalt, així que tot passa per aquest cap de setmana. Si guanyem estarem una mica més a prop d’ells. Ens agradaria jugar amb més avantatge. Volem retallar distàncies".

LA FIGURA DE MÍCHEL

"Parlava molt amb el míster quan estava lesionat, sempre he tingut la seva confiança però potser per moments de la temporada ara és una altra. Va posar-me al primer partit després de la lesió i li ho he tornat amb rendiment. Estic gaudint molt del futbol, entén el mateix que entenc jo. Tots sentim això".

"Que un entrenador entengui el futbol de la mateixa forma que el jugador, ajuda. És una persona que m’ha ajudat molt. El futbol també és psicologia i potser no vaig arribar en el millor moment, va ajudar-me molt amb aquest aspecte".

EL SEGUIMENT DE L'ESPANYOL

"Mantenc el contacte amb persones de l’Espanyol. Espero que tot surti bé".

ELS MIGCAMPISTES

"Som una plantilla que confiem molt l’un en l’altre. Confiem en el company. Sé que hi ha moltíssimes opcions al mig del camp, però com a totes les posicions. A vegades és complicat pel míster, però hem demostrat que estem tots bé. Si ve algú més, disputarem el lloc amb la màxima ambició. Serà pel bé de l’equip".