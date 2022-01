Ja és oficial. Iván Martín és el primer fitxatge del mercat d'hivern del Girona. El mitjapunta, de 22 anys, arriba cedit pel Vila-real després que el conjunt groguet hagi trencat el préstec amb l'Alabès, on ha jugat aquest primer tram de temporada però no va comptar amb la confiança de Calleja ni Mendilibar a Primera. Iván Martín s'incorpora fins al final de la temporada i, segons ha explicat el Vila-real en un comunicat, l'acord no contempla opció de compra.

Iván Martín va jugar el curs passat al Mirandés i va destacar a la categoria amb les seves actuacions als 33 partits que va jugar. També va marcar 4 gols. El jugador de Bilbao es retrobarà a Girona amb Álex Baena, amb qui va coincidir al filial del Vila-real. 🚨 Iván Martín, nou reforç per al Girona FC



Aquest matí a la roda de premsa prèvia al partit de dissabte davant l'Amorebieta, Míchel s'ha referit així del jugador: "Necessitem un jugador que ens ajudi i l'Iván ho farà. És el que necessitem. Té un ritme de joc boníssim, anada i tornada amb la pilota, continuïtat en la possessió, supera el rival en l'u contra u... Estaria encantat que vingui". El mitjapunta podria estar disponible per debutar a Lezama. Els gironins viatgen demà sense Samu Saiz per acumulació de targetes, després de veure la cinquena contra el Lugo (1-1).