El primer fitxatge del mercat d’hivern 2021-22 ja té noms i cognoms. L’escollit és Iván Martín, un jove extrem que arribarà cedit pel Vila-real per reforçar l’atac de l’equip de Míchel Sánchez. El de Bilbao, de 22 anys, en l’actualitat forma part de la plantilla de l’Alabès -s’hi va incorporar a l’estiu prestat pel club groguet-, però ja ha fet les maletes i seguirà el mateix camí que el seu company Tachi (Fuenlabrada) en busca dels minuts que no han tingut a Vitòria-Gasteiz a Segona.

L’acord entre el Girona i el Vila-real per la cessió d’Iván Martín fins al final de temporada és total i només falta la confirmació oficial, que no trigarà a arribar. L’extrem buscarà a Montilivi el protagonisme que no ha tingut fins ara amb l’Alabès. Malgrat gaudir d’una pretemporada prometedora amb Javi Calleja, entrenador amb el qual va coincidir a les categories inferiors del Vila-real, el basc no va acabar d’encaixar amb el tècnic madrileny i tampoc ho ha fet amb el seu substitut José Luis Mendilibar. En total, només ha disputat 8 partits (4 com a titular) entre Lliga i Copa del Rei sense haver marcat cap gol. És per això, que tant el jugador com el Vila-real han decidit que el més oportú és trobar un nou destí per seguir amb el seu creixement. Després que rebre l’interès de diversos clubs de Segona, han apostat pel Girona.

Iván Martín va destacar la temporada passada al Mirandés en el seu debut a la categoria de plata. El curs 2018-19 fins i tot va arribar a estrenar-se amb el primer equip del Vila-real, encara que només van ser 8 minuts en un partit de Copa davant l’Espanyol (3-1). Considerat una de les perles del planter groguet, va deixar un gran record a Anduva quan hi va estar cedit. A part de marcar 4 gols, la porteria és un aspecte que ha de millorar, va convertir-se en un dels màxims regatejadors de Segona en els 33 partits que va jugar. En aquest sentit, a més de la qualitat individual de l’extrem, la generositat a còpia d’assistències està assegurada. Iván Martín té habilitat per moure’s tant per dins com per banda, fent d’extrem o mitjapunta, i s’identifica amb la filosofia de joc associatiu i combinació de Míchel.

A Girona, el de Bilbao es retrobarà amb Álex Baena. Tots dos van formar-se al Vila-real i la cessió dels dos jugadors és una mostra de la bona sintonia que hi ha entre groguets i gironins. Iván Martín i Baena van separar els seus camins la temporada passada quan el basc se’n va anar al Mirandés i Baena va entrar en dinàmica del primer equip. Abans, van brillar amb el filial groguet a Segona B. Tot i que tenen característiques similars, coincidien al terreny de joc amb bona compenetració. Iván Martín aportarà competitivitat en la zona ofensiva, disputant-se el lloc amb el propi Baena, Samu Saiz, Borja García o Gabri Martínez, que aquest mes ha tornat a ser una de les alternatives de Míchel amb bones actuacions contra el Rayo a la Copa i el Lugo a la Lliga.

La incorporació d’Iván Martín, però, no respondrà a la petició del tècnic del Girona de fitxar un davanter pur. Aquesta segueix sent la prioritat per a la direcció esportiva, tot i que Quique Cárcel va escanyat de temps. Només falten quatre dies perquè es tanqui la finestra hivernal i se seguiran estudiant operacions fins dilluns vinent a la mitjanit. L’arribada d’Iván Martín cedit pel Vila-real encara no és oficial, però les dues parts no trigaran a anunciar-la.