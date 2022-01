El Girona afronta dissabte a Lezama (16 h) l’últim partit del mes de gener abans d’encarar un calendari que fa pujada contra els rivals de la part alta de la classificació. L’Amorebieta fa cinc jornades que no guanya i se situa en descens, però precisament per això Míchel Sánchez no se’n refia. El tècnic tindrà les baixes de Samu Saiz per acumulació de targetes i els lesionats Darío Sarmiento, Óscar Ureña i Valery. Però recupera Cristhian Stuani, després de superar la Covid-19, i Jairo. També s'ha referit a l'arribada d'Iván Martín: "No està fet, però és un gran jugador i ens ajudaria molt".

L'EQUIP

"L’equip està molt bé. No vam guanyar els tres punts i volíem els 3. Però vam jugar molt bé. És el Camí per guanyar partits. Hem de continuar pel mateix Camí. Demà recuperem Stuani, Jairo i tenim les baixes d’Ureña, Darío, Samu per targetes i Valery. Esperem recuperar-los a tots. Això vol dir que la plantilla està molt bé".

IVÁN MARTÍN

"No està fet. Per mi és un gran jugador. Ens ajudaria molt. Demà veurem. Alguna altra incorporació pot ser. Vull un més, però a veure".

EL GENER

"Penso que hem fet molt bon començament d’any. El resultat de l’últim partit no va ser bo per nosaltres, però vam jugar molt bé i és el camí. No guanyar no vol dir que estem malament. Amorebieta és un equip molt difícil també, hi ha molta igualtat a la competició. Cada partit per nosaltres tenim l’objectiu de guanyar per continuar a la part alta de la competició".

EL MERCAT DE FITXATGES

"Necessitem un jugador que ens ajudi. Si arriba Iván és un jugador que ho farà. És el que necessitem. Pot venir un jugador amb més gol, però confiem moltíssim amb Stuani. Pablo fins ara no ha tingut continuïtat de treball per posar-se al seu millor nivell, però ens ha de donar perquè té moltíssim talent. Esperem el millor Pablo I el millor Nahuel. Li he dit a en Quique: vull això, això i això, però porta’m un bon jugador que ens millori. No emplenar per emplenar. No ha arribat l’Iván, però sé que pot ser. SI vé té un ritme de joc boníssim i supera el rival en l’u contra u. Podía sortir Calavera i pensavem incorporar un jugador més defensiu al lateral per complementar. Contnua, doncs perfecte. Al mig del camp hem recuperat Terrats, l’heu de veure. Ens ha d’ajudar un munt. Artero és un jugador que ens fa millors. És molt difícil millorar-ho. Estic content amb el que hi ha. Si demà Quique em diu que ve un central top, d’acord. També tenim l’alternativa d’Arnau. Vull igual o millor del que tenim, no és fàcil. No estem tan malament. Veig la plantilla molt compensada i motivada. No hi ha cap posició que pensi que em falta res".

EL CALENDARI

"Hem d’anar partit a partit. Necessitem els tres punts, però serà molt difícil. Si guanyem, no estarà tot fet. Per davant tindrem un febrer molt maco. L’Amorebieta serà igual de difícil que la Ponferradina. Amb la nostra idea de joc podem guanyar qualsevol. Quan no parlo als entrenaments soc feliç perquè agafen la idea. És el somni de l’entrenador. Flueixen amb pocs missatges. Si no fem 90 minuts bons, l’Amorebieta ens pot fer mal".

L'AMOREBIETA

"Al joc directe haurem de ser capaços de minimitzar-lo. La nostra idea és tenir molt la pilota per jugar al seu camp. Si arriben a la nostra àrea amb facilitat, patirem perquè acumula molta gent i té interiors que arriben. Hem de fer que el partit no sigui d'anada i tornada".

BORJA I DARÍO

"Darío va tenir Covid, va haver d'anar a Argentia per uns papers i per això s'ha allargat la seva recuperació dues setmanes. Borja no va entrar l'altre dia perquè no vaig veure l'oportunitat. Està perfectament per competir. Ha de guanyar-se el lloc".