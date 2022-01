Pol Lozano creix al ritme del Girona. El rendiment del migcampista a la medul·lar per repartir joc a l’equip de Míchel Sánchez, no passa per alt a ningú. Tampoc a l’Espanyol, el club que té el vallesà en propietat i que arran de l’ascens a Primera va acordar cedir-lo aquesta temporada a Montilivi perquè gaudís dels minuts que no havia tingut fins aleshores. «Portava dos anys difícils i em va costar quan vaig arribar, però ara possiblement sigui el meu millor moment de la temporada. Vull aprofitar-ho», va explicar ahir el jugador.

En contraposició al curs passat, en què va disposar de mig miler de minuts entre Lliga i Copa del Rei amb els pericos, aquest any ha aconseguit doblar la xifra i n’acumula el doble: 1.049. Si continua tenint la confiança de Míchel, tot apunta que els superarà de llarg. Precisament, l’entrenador del Girona ha sigut un dels responsables de recuperar el somriure de Pol Lozano després de la lesió: «Parlava molt amb el míster quan estava lesionat, sempre he tingut la seva confiança però potser, en funció dels moments de la temporada, ara és una altra. Va posar-me al primer partit quan vaig recuperar-me i li ho he tornat amb rendiment. Estic gaudint molt del futbol, entén el mateix que entenc jo i això ajuda. Tots ho sentim. A part, és una persona que m’ha ajudat molt en altres aspectes. El futbol també és psicologia».

El migcampista va parlar del gran moment que travessa el Girona, malgrat la frustració que va significar l’empat contra el Lugo. «Sabíem que era una oportunitat única i teníem la sensació d’haver perdut dos punts; no de guanyar-ne un. Demostra l’ambició de l’equip per voler estar a dalt i atrapar els que tenim per sobre. Si seguim amb aquest treball, els resultats arribaran bé», va dir. A més a més, Pol Lozano va referir-se a la controvèrsia que estan donant les últimes decisions del VAR: «A cada partit hi ha diferents criteris. Quan t’exposes a això, és difícil decidir. A part que no va ser un error clar. Si l’àrbitre interpreta una cosa, ens van explicar a principi de temporada que no s’hauria d’intervenir. Hem d’acceptar-ho i afrontar el cap de setmana següent». El pròxim repte serà dissabte davant l’Amorebieta. «Sabem que al febrer tenim rivals que a priori estan a dalt, així que tot passa per aquest partit. Si guanyem estarem una mica més a prop d’ells. Ens agradaria jugar amb més avantatge. Volem retallar distàncies», va afirmar.