Míchel Sánchez està vivint el somni de tot entrenador al Girona. El tècnic madrileny va arribar a l’estiu decidit a aconseguir que l’equip lluités per tot aquesta temporada i no només va camí d’assolir-ho mirant cap amunt des de les posicions del play-off, sinó que la seva idea ha quallat a la perfecció entre els jugadors. Gaudeixen com mai jugant a futbol gràcies a les lliçons de l’entrenador. A més a més, la bona sintonia és recíproca. «Podem guanyar qualsevol amb el nostre joc. Estic convençut dels meus jugadors. Els veig i tinc aquesta sensació. L’altre dia els vaig dir: quan callo en un entrenament, soc feliç perquè veig que la idea flueix. L’han agafat i hi van, pressionen, són verticals, s’ajunten... És el somni de qualsevol entrenador veure’ls a un ritme intens i que amb pocs missatges facin la seva feina»», va confessar Míchel.

El Girona tancarà demà a Lezama un gran més de gener carregat de partits, entre Lliga i Copa del Rei, com demanava el tècnic, bons resultats (tres victòries, un empat i una derrota) i, sobretot, recitals de futbol a dojo. L’Amorebieta serà l’últim repte abans d’encarar un calendari que fa pujada amb rivals que, com els gironins, també aspiren a l’ascens a Primera, però que als d’Iñigo Vélez no els vagin gaire bé les coses des de la zona de descens no significa que el partit sigui de menys rellevància. «Hem fet un inici d’any molt bo. El resultat de l’últim partit no va ser bo (l’empat contra el Lugo), però juguem molt bé i és el camí a seguir. El nostre objectiu és guanyar cada partit i continuar a la part alta de la classificació», va dir.

«Hem d’anar partit a partit. Necessitem els tres punts, però serà molt difícil aconseguir-los. Si guanyem, no estarà tot fet. Per davant tindrem un febrer molt maco, però l’Amorebieta serà igual de difícil que la Ponferradina. No miro més enllà. Amb la nostra idea de joc podem guanyar qualsevol. N’estic convençudíssim, malgrat haver tingut un entrebanc perdent dos punts perquè mereixíem els tres. El Lugo va veure que vam ser superiors en el joc, no van poder frenar-nos ni ens van fer tant mal com han fet a altres equips. Això vol dir que estem en una fase bona, encara que si no som bons durant el 90 minuts bons, l’Amorebieta ens pot fer mal perquè té arguments en el joc directe. El jugador més ràpid de la Lliga és Larra, el seu carriler dret, i té una profunditat enorme. Confio molt en el meu equip, penso que guanyarem tots els partits i els de febrer també».

«És per la manera que tenim de ser tots els membres de l’staff i els que estem al voltant dels jugadors. Viuen en un ambient de futbol molt sa, amb molta veritat. Mai els hem enganyat. En el tu a tu reconeixen tant les coses bones com les dolentes. Tots han tingut oportunitats i s’han sentit importants quan hi ha hagut les dues competicions. Ara ve un període de setmana a setmana amb la recuperació de molts jugadors, que mereixeran més. Serà una feina d’equip. Tots guanyarem. Només poden jugar onze, però nosaltres som molt de cuidar el que no juguen. Hem de seguir al seu costat. És la competitivitat que ens fa millors».

«Com vam fer l’altre dia contra el Lugo, haurem de ser capaços de minimitzar el joc directe i la segona jugada perquè ocupen molts espais per després jugar ràpid per fora o a la profunditat. La nostra idea és tenir molta possessió i fer que es jugui molt a la seva meitat del camp. Si ho aconseguim, tindrem molt guanyat. Si és un partit en el qual ells arriben a la nostra àrea amb facilitat, patirem malgrat tenir bons jugadors en defensa d’àrea perquè són un equip que acumula molta gent. El partit no pot tenir anada i tornada».

Stuani i Jairo tornen a la llista de convocats davant l’Amorebieta

El Girona recupera el seu principal argument per enfrontar-se demà a l’Amorebieta. Després de superar la Covid-19 per segona vegada en qüestió d’un mes, Cristhian Stuani torna a estar disponible i viatjarà avui amb l’equip cap al País Basc. A més a més, també s’afegeix Jairo Izquierdo a la llista de convocats un cop recuperat de la petita intervenció a la qual es va sotmetre. Míchel, però, seguirà tenint algunes baixes significatives com la de Samu Saiz, que està sancionat després de veure la cinquena groga contra el Lugo (1-1), i Valery Fernández, lesionat. Tampoc hi seran Darío Sarmiento ni Óscar Ureña, que continuen la recuperació. Sobre l’argentí, el tècnic va explicar que el seu retorn s’allargarà un parell de setmanes més perquè durant la recuperació va aturar-se per la Covid i per arreglar uns papers a Argentina.