Montilivi acollirà diumenge que ve el derbi entre el Girona B i l'Olot. El partit, entre dos dels tres equips gironins que lluiten per la part alta de la classificació a Tercera RFEF es disputarà doncs a l'estadi del Girona i no pas a Riudarenes, on juga habitualment els partits el filial. No serà la primera vegada que el Girona B jugui a Montilivi. La temporada passada ja ho va fer un parell de partits i, en l'època que el Peralada era el filial blanc-i-vermell a Segona B, ja es va poder veure el derbi contra l'Olot a l'estadi. Abans però, l'Olot rebrà el Manresa i el Girona B visitarà el Vilassar de Mar diumenge en els partits d'aquesta jornada.

Els socis del Girona podran accedir a l'estadi només mostrant el seu carnet. Tenint present que el derbi enfrontarà els actuals primer (l'Olot) i tercer (el Girona B) classificats, s'espera una gran entrada.