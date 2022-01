Tard o d'hora havia de passar. No sempre la inèrcia pot ser positiva i algun dia al Girona li havia de sortir creu. El problema és que l'equip de Míchel ha ofert la seva versió més pobra al camp de l'Amorebieta, un rival que només havia guanyat un dels últims deu partits i que s'ha passat tota la segona meitat amb un futbolista menys. A més a més, l'únic gol del partit ha arribat en els primers minuts i l'ha regalat Ortolá, que s'ha precipitat jugant la pilota des del darrere i facilitant-li la vida a Guruzeta, que només ha hagut de posar el cap.

Sense Samu ni Aleix a la sala de màquines, al Girona li ha costat un món generar perill i pot comptar amb els dits d'una mà les ocasions clares de les quals ha disposat. Stuani, a pilota aturada, ha rematat per damunt del travesser al llindar del quart d'hora. Sí que ha trobat porteria al 38, tot i quedar-se sense angle, però amb una fuetada que ha sorprès Santamaría. El que passa és que, per no trencar la rutina, el gol no ha pujat al marcador perquè el VAR ha hagut de dir la seva. En línia estava l'uruguaià quan ha rebut la pilota, però des que hi ha el videoarbitratge que aquesta mena d'accions no són vàlides.

Encara hi ha hagut més teca abans del descans, perquè just en el moment de servir un córner Arnau ha caigut estès a terra. Revisada la jugada, Prieto Iglesias ha entès que Álvaro Peña havia donat una plantofada al defensa i per tant, ha vist la vermella. El que semblava aire pel Girona li ha servit de ben poc a l'equip de Míchel, que no se n'ha sortit en els segons 45 minuts. No ha generat gens de perill, ni amb un munt d'atacants al damunt de la gespa. Un d'ells, Iván Martín, que no ha tingut el debut somiat. L'Amorebieta n'ha fet prou defensant-se, però tampoc ha patit massa. Ni un xut entre pals, ni cap ocasió clara per fer l'empat.

Al final, derrota. Des que queia al camp de l'Eibar, a finals del mes de novembre, que els gironins no perdien un partit de Lliga. Ha tocat avui, contra un rival que se la jugava, i just abans d'encarar un calendari amb un munt d'equips de la part alta de la classificació. I també a ben pocs dies perquè s'acabi el mercat d'hivern. Servirà perquè el club s'afanyi i tanqui algun reforç més?

AMOREBIETA: Santamaría, Larra, Óscar Gil, Peru Nolaskoain, Luengo, Seguín (Andoni López, min. 81), Markel Lozano, Álvaro Peña, Iker Bilbao (Larru, min. 71), Moreno (Olaetxea, min. 46) i Guruzeta (Obieta, min. 81).

GIRONA: Ortolá, Arnau, Santi Bueno (Iván Martín, min. 54), Bernardo, Juanpe, Juncà (Pablo Moreno, min. 66), Pol Lozano (Nahuel Bustos, min. 80), Ibrahima Kébé (Gabri, min. 66), Álex Baena (Terrats, min. 80), Borja García i Stuani.

GOL: 0-1, Guruzeta (min. 6).

ÀRBITRE: Eduardo Prieto Iglesias (comitè navarrès). Ha expulsat Álvaro Peña, de l'Amorebieta, amb vermella directa (min. 42). Ha amonestat Álex Baena (min. 44), Stuani (min. 51). També va veure targeta groga Íñigo Vélez, entrenador de l'Amorebieta.

ESTADI: Lezama, 954 espectadors.