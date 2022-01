El cap de setmana que ve hi haurà doble ració de futbol a Montilivi. D’una banda, dissabte al vespre, el Girona hi rebrà el Ponferradina (2/4 de 9) i l’endemà, setze hores després (12.30), el filial s’enfrontarà a l’Olot, en el duel estrella de la jornada a Tercera RFEF. El club ha decidit que el derbi es jugui a l’estadi i obrir les portes als socis per al partit. Així, tots els socis podran accedir, de franc, mostrant el seu carnet del 2021. Les entrades per als no socis costaran 10 euros i es podran comprar el mateix dia del partita les taquilles dues hores abans del duel Això sí, només s’obrirà, d’entrada, la zona de Tribuna i, en cas d’emplenar-se, el club habilitaria un altre sector. Les entrades pels aficionats de l’Olot seran gestionades pel club garrotxí. No serà el primer cop que Montilivi acull un partit del filial. La temporada passada ja se n’hi van disputar un parell i, quan el Peralada era el filial blanc-i-vermell a Segona B, l’estadi ja va acollir el derbi contra l’Olot (0-1, gol d’Hèctor Simon).