El 22 de maig de l’any passat és sens dubte la gran data, en majúscules, de la història de l’Amorebieta. El club basc s’imposava al Nuevo Vivero al Badajoz, gran favorit, per 0-1 i aconseguia pujar per primera vegada a la seva història a Segona. Només mitja hora després que l’àrbitre xiulés el final i en plena festa de celebració a la gespa i els vestidors del Nuevo Vivero, Lluís Micaló rebia una trucada. «Això també és teu, Lluís». Era Jon Larrea, el president de l’Amorebieta, que volia compartir l’alegria i l’èxit històric amb Micaló. El defensa gironí havia defensat la samarreta de l’Amorebieta durant l’anterior temporada i mitja (7 partits del gener 2019 fins al març del 2020) i havia deixat empremta al club i al vestidor. «Se’m va ficar la pell de gallina», diu Micaló, que revela que va plorar «com un nen» la festa de l’ascens. «Enrecordar-se d’una persona que feia un any que no veien després de pujar a Segona amb un pressupost d’estar per casa, diu molt d’ells i del seu tarannà», explica Micaló,.

El gironí té l’honor d’haver estat l’últim estranger del club. En una filosofia semblant a la de l’Athletic, des de la temporada passada, l’Amorebieta només fitxa jugadors nascuts a Euskal Herria. Tot i que comença a deixar-se a anar amb el basc, Micaló és gironí de soca-rel i no entrava als paràmetres. Tot i això, el director esportiu del club, l’exdavanter del Girona, Asier Goiria, hauria fet una excepció per ell. «Em va demanar que em quedés, però jo volia tornar a casa. Si em dius que no, seràs l’últim de fora», em va dir Goiria. Avui, Micaló, format al planter del Girona, no serà a Lezama però animarà des de casa els seus excompanys. «Són els meus amics i lògicament els animaré a ells. Amb el Girona no m’hi sento gaire identificat. No són gent de casa ni hi comparteixo vincle emocional com sí que em passa amb l’Amorebieta», diu.

La història d’amor de l’actual defensa del Peralada amb Amorebieta és d’aquelles que marquen. I això que hi va arribar gairebé de rebot. L’estiu del 2019 Micaló havia acabat contracte amb l’Olot i es va quedar sense equip. Va signar per l’Horta uns mesos abans d’incorporar-se a les sessions de l’AFE per a futbolistes a l’atur. Va ser allà on el va trucar l’Amorebieta i va començar tot. «Érem el pressupost més baix de tots els grups de Segona B, segur. La gent treballava, no vivia del futbol. Com que cobràvem una misèria tots, ens en rèiem de la situació i ens ho passàvem genial». Micaló vivia a un caserío a l’entrada d’Amorebieta però bona part del temps se la passava amb els seus companys, ja fos entrenant a Urritxe (l’estadi), a casa seva o al bar. «Vam avançar l’hora d’entrenament a la tarda per poder anar abans al bar i tenir més temps fins a l’hora de sopar per fer-la petar i estar junts», detalla. La dieta -«patates xips, cerveses...»- no era la més adequada però «la pinya» que es feia allà va ser segurament la clau dels èxits posteriors del club. «Quan vaig arribar, érem penúltims i vam acabar entrant a la Copa. L’any següent érem sisens fins a la pandèmia i, la següent, van pujar», diu Micaló. «Érem jugadors rebotits de tot arreu. Els que no volia el Real Unión o el filial de l’Athletic venien aquí, veterans...». Això sí, tots, i aquí rau el secret, són «bona gent». Aquesta és la màxima de Goiria a l’hora de fitxar: «bona gent i implicació».

Després de viure uns mesos a Bilbao, Micaló es va traslladar a Amorebieta, on va enfortir la relació amb els seus companys i va passar a dirigir un equip de benjamins del club. De fet, el gironí es deixa anar amb algunes frases senzilles en basc i fins i tot és capaç d’entendre el de Bilbao. «El de Donostia ja em costa més...», confessa. En aquest sentit, Micaló recorda que fa un parell d’anys, bona part dels jugadors de l’Amorebieta que avui s’enfrontaran a Stuani o Baena no eren professionals. «El que no treballava, estudiava o malvivia», ironitza el gironí. «Orozko era professor i ara s’ha agafat excedència. Iker Bilbao estava fent les pràctiques de mestre, Zarrabeitia que ara se n’ha anat a la SD Logronyès era monitor d’un gimnàs del poble, Mikel Álvaro feia de representant, Saizar es volia retirar i havia començat a entrenar les porteres de l’Eibar....».

Un vestidor humil i sa que va rebre Micaló amb els braços oberts. «M’acollien a casa seva i passava moltes hores amb ells», descriu. El defensa explica també que aquest estiu va convidar a terres gironines Goiria, el segon entrenador Mujika i els jugadors Aimar i Mikel Álvaro. A l’agost, en l’estrena de l’Amorebieta a Segona a Montilivi, Micaló hi va ser. «Em va fer molta il·lusió veure com a amics meus que fa dos anys cobraven 500 euros, ara els ha tocat la loteria després de picar molta pedra».

Pel que fa al partit, Micaló avisa que avui el Girona li esperen «90 minuts d’estrès». Els partits a Lezama són «una bogeria, amb molts de gols pels dos equips». El gironí alerta del perill de les «bombes» penjades a l’àrea cercant Guruzeta i Obieta.