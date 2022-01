Amb cinc respostes n'ha tingut prou Míchel Sánchez per deixar ben clar, al camp de l'Amorebieta, que el Girona no ha fet gens bon partit. Se n'ha anat amb una "sensació dolenta" després de veure els pocs arguments, sobretot defensius, per intentar puntuar contra un rival que ha jugat amb un home menys durant tota la segona meitat. Això sí, ha deixat ben clar que l'1-0 potser li ve "bé" a un vestidor que s'havia acostumat als elogis després d'encadenar bons resultats durant els últims mesos.

"Tinc una sensació dolenta. Ens hem d'aixecar. Potser ens ve bé això perquè a vegades l'afalac debilita i semblava que tot era meravellós. Ara ens venen partits importants i ens pot venir de punt d'inflexió. No hem estat bé, s'ha de reconèixer i donar-li l'enhorabona al rival. Queda moltíssim, hem perdut una bona oportunitat de lluitar per estar el més amunt possible", ha dit.

I ha afegit: "Estic tan enfadat amb el nostre partit... No hem fet bé les coses, ens hem de mirar a nosaltres. Que la resta jutgi i vegi. A mi tothom m'ha dit que el gol és legal, però no estic content amb el partit de l'equip. No ho vull posar com a excusa. Hem tingut 45 minuts contra deu i no hem fet bé les coses. No hem merescut guanyar i l'equip ha de seguir treballant. Ens queda feina per fer i seguir millorant".