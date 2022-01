L’empat de diumenge passat contra el Lugo a Montilivi (1-1) va deixar una mena de regust amarg. A l’entorn i també dins del vestidor del Girona. Tot pensament anava cap a la mateixa direcció: sense brillar ni fer el millor partit de la temporada, l’equip va acumular mèrits per haver sumat els tres punts. Però el gol inicial de Nahuel Bustos va topar amb l’encert de Manu Barreiro i el criteri del VAR, capaç de treure de polleguera als jugadors locals i també als aficionats. Tanmateix, el que es podria considerar com una petita relliscada, no embruta ni de bon tros una ratxa gairebé impol·luta dels gironins, que fa ja uns tres mesos que han posat la velocitat de creuer decidits a lluitar per tot. Superat un inici de temporada marcat per la irregularitat i els dubtes, s’ha entès a la perfecció què li demana Míchel als seus homes i, afegint un canvi de dibuix, els resultats positius han anat arribant. I si es vol pujar a Primera, com sembla que és l’objectiu ara per ara, cal mantenir aquesta inèrcia i no val a badar. Sobretot ara, quan el calendari començarà a fer pujada amb rivals de molta entitat que lluiten, precisament, pel mateix.

Abans d’enfrontar-se a Ponferradina, Valladolid o Eibar, entre molts altres, toca fer els deures al camp d’un Amorebieta necessitat, que ha de guanyar sigui com sigui si no vol complicar-se encara més l’existència. Amb alguna baixa de pes, sobretot al mig del camp, però amb el retorn del pitxitxi, Cristhian Stuani, el Girona afronta una nova cita en un escenari poc habitual: Lezama. I ho farà amb l’únic, fins ara, fitxatge d’aquest mercat d’hivern. Perquè Iván Martín forma part de la convocatòria. El migcampista ofensiu, cedit pel Vila-real fins el proper 30 de juny, és un dels 17 futbolistes del primer equip que completen una llista de 21 homes. Els quatre restants són joves amb fitxa del filial: Gabri, Monjonell, Artero i Arnau. Hi ha novetats, perquè torna a escena Stuani. Superat el coronavirus, es va perdre el partit amb el Lugo però avui ja està disponible. Caldrà veure quin és el seu estat físic i si està en condicions de sortir d’inici. L’onze titular presentarà dues baixes de pes perquè Míchel no podrà comptar amb Samu Saiz, sancionat per acumulació de targetes, ni tampoc amb Aleix Garcia, que pateix una lesió al bíceps femoral de la seva cama dreta. Les baixes les completen Valery, Darío Sarmiento i el jove Ureña, tots tres a la infermeria. Llums i ombres, per tant. També torna Jairo Izquierdo, absent contra Fuenlabrada i Lugo després de sotmetre’s a una petita intervenció. Amb el que té, poques sorpreses presentarà Míchel tot intentant que el seu equip enllaci la setena jornada sense perdre i el tercer desplaçament amb punts a la butxaca. Ortolá, instal·lat a l’onze, serà titular sota pals. L’elx, per a Bueno, Bernardo i Juanpe, amb Arnau i Jairo o Juncà als carrils. Al mig s’obre el ventall de possibilitats. No hi ha Samu ni Aleix, però sí homes com Pol Lozano, Ibrahima Kébé o Ramon Terrats. Hi apareixerà segur Álex Baena i no es descarta que Borja García surti d’inici. A dalt, si està per jugar, Stuani serà l’escollit. I si no, Bustos repetirà experiència. L‘Amorebieta, de la seva banda, és tercer per la cua i només ha guanyat un partit dels últims deu que ha disputat. Té les baixes d’Ozkoidi, Aimar Sagastibeltza i Mikel San José. Però pot comptar amb les novetats d’aquest mercat d’hivern: Andoni López, Peru Nolaskoain i Sergio Moreno. En canvi, ha obert la porta de sortida a homes com el central Aitor Arregi, el també defensa Mikel Zarrabeitia i l’atacant Iker Amorrortu.