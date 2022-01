Corria el minut 39 quan Stuani va rebre una pilota d’Arnau Martínez, es va plantar sol davant Santamaría i va marcar l’empat a 1. L’àrbitre, el col·legiat Prieto Iglesias, es posava la mà a l’orella quan la pilota va tocar la xarxa. Res de bo començava a ensumar-se. Després d’uns minuts esperant la decisió des del VAR, Prieto Iglesias canviava de parer per decretar que s’anul·lava el gol per un fora de joc agafat amb pinces. La imatge de la televisió feia veure que Stuani -línia vermella- estava més avançat que el darrer defensor -línia blava- en el moment que Arnau Martínez li filtrava la passada per plantar-se sol davant Santamaría. Una decisió, la d’anul·lar el gol a l’uruguaià va fer que el club alcés la veu mitjançant el president Delfí Geli. «Avui el gol és clar, per mi no és fora de joc. Venim de setmanes amb decisions molt justes i sempre contra els nostres interessos», va dir Geli al final del duel.

Unes darreres setmanes on al Girona, comptant el d’ahir, ja li han anul·lat cinc gols per posicions de fora de joc mil·limètrics. En les victòries contra Mirandés (1-2) i Leganés (3-0), els protagonistes van ser Bustos i Stuani. A Copa contra el Rayo, Gabri era el que estava en posició antireglamentària. La passada jornada en l’empat contra el Lugo (1-1), Bueno va marcar també en un ajustat fora de joc. I finalment el darrer, que va ser ahir a Lezama quan Stuani va rebre d’Arnau Martínez. Els tres últims han costat punts i l’eliminació a la Copa al Girona.