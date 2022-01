el girona perd al camp de l’amorebieta. Fluix partit d’un equip que va ser incapaç de reaccionar al gol matiner dels locals. 1 Iván Martín va debutar amb la samarreta del Girona. F

2 Míchel, a la banqueta. F

3 Arnau Martínez i Baena, miren de frenar Álvaro Peña. F

És de dir les coses pel seu nom Míchel Sánchez, un entrenador que es fa entendre. Si no se’n va anar gens content de Lezama, ho va voler traslladar en una conferència de premsa en la qual, entre d’altres coses, va mostrar-se «enfadat» pel que havia vist al damunt del terreny de joc. No pas per la decisió del VAR d’anul·lar el gol de Cristhian Stuani, sinó pel paper dels seus futbolistes. «No hem interpretat gens bé l’atac», va dir. O també: «Hem perdut una bona oportunitat de lluitar per estar el més amunt possible».

«No hem interpretat gens bé l’atac. Hem comès una errada de concepte des del principi. Ho teníem de cara per anar fàcil per fora i hem donat situacions de passades innecessàries. Ha sigut un atac constant contra un mur que no hem pogut superar. Només Gabri en algun duel individual. Hem jugat massa per dins, no hem fet bé el costat a costat i tinc la sensació que hem estat incòmodes durant els 95 minuts. No hem tingut bon feeling amb el joc. No hem acabat d’entrar en el partit. Ha passat gairebé des de la jugada del gol, que no teníem la sensació de tenir un ritme alt del joc i això ha afavorit la seva defensa».

«És mèrit també d’ells, que ens han desconnectat una mica. Pensàvem que vindrien més a la pressió i potser per això els hem esperat més enrere. Els ho he dit al descans, que si no venen hem d’anar nosaltres a buscar-los a ells. No hem generat situacions clares de gol. Ja sé que ells defensen bé l’àrea i que guanyant s’han sentit còmodes. Però amb un jugador més, hem canviat a la defensa de quatre i després hem posat a extrems purs com Gabri i Ivan Martín a cama canviada. No hem tingut el dia. És una sensació dolenta. Ens hem d’aixecar. Potser ens ve bé, a vegades l’afalac debilita i semblava que tot era meravellós. Ara ens venen partits importants i ens pot servir com a punt d’inflexió. No hem estat bé, s’ha de reconèixer i donar-li l’enhorabona al rival. Queda moltíssim, hem perdut una bona oportunitat de lluitar per estar el més amunt possible».

«Ens hem equivocat tots en aquella jugada (la del gol encaixat en els primers sis minuts). Pensàvem que anirien més amunt i que havíem de jugar més amb el porter. No calia. Ells venien en una situació de tres quarts i amb Juanpe i Pol ens hauria sigut suficient. Hem fet passades innecessàries i l’Adriá (Ortolá) ha fet una passada innecessària. Hem intentat anar per un camí difícil i això està malament. No és la nostra idea. El que volem és anar a pel rival al seu camp i atacar-lo. La situació ha sigut un error nostre, d’entendre el que necessitàvem. Hem encaixat un gol per això. Ho assumeixo, però crec que ho hauríem pogut fer-ho millor. Això no variarà la nostra idea, encara que hem de saber que no es tracta de passar-nos la pilota i dir que progressem molt bé. Sinó d’atacar i veure com ho fem depenent com ens apreta el rival. Ells ens donaven l’opció de jugar per fora. I ens ha faltat veure-ho. No ens podem recrear, això va de guanyar, de fer-li mal al rival a la porteria contrària, d’anar-hi ràpid cap allà. Potser l’errada és meva perquè l’Amorebieta havíem vist que apretava molt amunt. Li donaré una volta per solucionar els problemes».

«Estic tan enfadat amb el nostre partit... No hem fet bé les coses, ens hem de mirar a nosaltres. Que la resta jutgi i vegi. A mi tothom m’ha dit que el gol és legal, però malgrat tot el que no estic és content amb el partit de l’equip. No ho vull posar com a excusa. Hem tingut 45 minuts contra deu i no hem fet bé les coses. No hem merescut guanyar i l’equip ha de seguir treballant».

«Haver començat bé l’any, el bon paper que vam fer a la Copa del Rei, els bons partits... Tot això provoca que s’hagi de tenir cert grau de constància per seguir pressionant com sempre. L’altre dia amb el Lugo vam tenir un primer avís, encara que vam merèixer aconseguir la victòria i a més, fent-ho bé. Però sí que tinc la sensació que aquí ens hem equivocat. Cada partit és una final. No és més fàcil guanyar l’Amorebieta que fer-ho contra el Ponferradina el dissabte vinent. I si algú es pensa que sí, llavors és que anem malament. Ara bé, també he de dir que crec que estàvem endollats i el gol encaixat és el que ens ha trastocat molt. Hem de seguir millorant. Sembla que hem perdut la possibilitat d’estar a dalt, però encara falta molt de camí. Perdre em dol, tot i que tinc la sensació que aquest equip ens pot dur ben amunt».