Després de la gran dinàmica de resultats que havia impulsat el Girona als llocs de play-off i que fins i tot havia fet somiar amb l’ascens directe, ahir a Amorebieta es van fondre els ploms de cop. L’equip va signar un dels pitjors partits de la temporada i va ser incapaç, no ja de guanyar o puntuar, sinó de xutar a porteria en tota la segona part contra un rival que va jugar amb deu homes des del minuts 44. Una autèntica destrempada a les portes d’un mes de febrer d’allò més exigent i que pot fer que el Girona el comenci fora de les places de promoció si avui el Cartagena guanya. Aquest cop el VAR no pot servir d’excusa, encara que anul·lés, altre cop un gol d’Stuani per fora de joc mil·limètric poc abans de la mitja part. El videoarbitratge també va decidir l’expulsió, injusta, del local Álvaro Peña que va deixar els gironins amb superioritat numèrica tota la segona part i que no va servir perquè reaccionés el Girona. Els de Michel ja havien entrat malament al partit quan, només començar Ortolá va regalar l’1-0 a Guruzeta en un intent fallit de passada. Una espifiada de les grosses que acabaria sent decisiva davant la incapacitat ofensiva d’un Girona desconegut i que va recordar a l’esgarrifosa versió del primer tram de Lliga. La desfeta suposa una bona bofetada de realitat. Això sí, arriba a temps i hauria de servir d’escarment. Una altra cosa serà que el club es posi les piles en aquests dos dies que queden de mercat i regali a Michel un davanter diferent.

Estava avisat el Girona que els començaments de partits de l’Amorebieta són d’una intensitat bestial. Els de Míchel ho sabien però, ja fos perquè era l’hora de la migdiada i o per un punt de relaxació, van sortir al camp empanats i ho van pagar. En una de les primeres accions del partit Ortolá, en l’intent d’obrir el joc a la dreta cap a Bueno, va veure com Guruzeta interceptava la passada amb el cap i la pilota acabava al fons de porteria. Un regal en forma d’errada del porter alacantí que feia que el partit fes pujada només començar. Míchel havia situat d’entrada Borja García en punta d’atac al costat de Cristhian Stuani. L’altra novetat va ser la presència de Kébé al mig del camp pel lesionat Aleix Garcia. Res va funcionar en uns primers quaranta minuts per oblidar del Girona.

Imprecisos, superats i fins i tot atemorits, els gironins van veure com els minuts avançaven sense que passés res. Només Stuani, de cap, ho va provar amb un cop de cap al quart d’hora que va sortir fora per poc. La letargia del Girona duraria mitja hora més, fins que Ocón Arraiz va despertar del seu son particular. Al llindar del minut quaranta, Stuani va aprofitar una assistència d’Arnau per superar Santamaría en una acció per la banda dreta. Semblava que el Girona entrava a temps al partit però el VAR, una jornada més, va aparèixer anul·lar el gol perquè Stuani, segons les línies, estava mig centímetre més avançat. Una gerra d’aigua freda per al Girona que ja es veia el partit empatat. L’acció sí que va animar una mica els gironins que van posar a prova Santamaría amb un xut de Baena.

El VAR tornaria a aparèixer abans de la mitja part, aquest cop, per alertar l’àrbitre que Álvaro Peña havia clavat un mastegot a Arnau Martínez, dins l’àrea, en l’intent de marcar-lo abans del llançament d’un còrner. Prieto Iglesias, després de revisar la jugada al monitor va expulsar Peña però no va assenyalar penal perquè la pilota no estava en joc.

Després d’una primera part per oblidar, l’escenari canviava. El Girona no havia pogut empatar però tenia quaranta-cinc minuts per endavant per mirar de capgirar el gol de Guruzeta. Míchel va mirar de canviar la dinàmica del partit amb l’entrada del debutant Iván Martín per Santi Bueno. El canvi va fer que el Girona passés a jugar amb línia de quatre al darrere i acumulés més homes al mig del camp. La reacció no arribava i tampoc ho faria amb Pablo Moreno i Gabri al camp. L’extrem maresmenc, això sí, va ser l’únic que va intentar alguna jugada individual, per fora. No se’n va sortir amb Larrazabal però almenys va obrir el camp i cercar una alternativa que no fos interiorment, on no hi havia passadissos interiors. L’equip estava perdut, bloquejat i desordenat contra un Amorebieta que, amb deu homes, va donar una lliçó de com defensar-se pel mig.

Míchel posaria més carn a la graella amb Nahuel Bustos, que s’afegia a la legió de jugadors ofensius que en els darrers minuts completarien Juanpe i Bernardo. Sense més davanters a la plantilla, i a quaranta-vuit hores perquè es tanqui el mercat d’hivern, els últims cartutxos de l’equip van ser fer servir tots dos davanters de tercer i quart davanter. No hi havia res a fer. Una rematada forçada de Juanpe als núvols i una altra de Borja García, no tan desviada, van ser els únics intents dels gironins d’una segona part que va ser encara pitjor que la primera. L’agonia va acabar amb el xiulet final de l’àrbitre al final dels cinc minuts d’afegit en què l’equip tampoc va inquietar Santamaría. La versió més grisa del Girona confirmava el naufragi a Lezama.