La cessió de Jordi Calavera a l'Sporting de Gijón és l'única operació que ha fet el Girona l'últim dia del mercat de fitxatges d'hivern. Des del club, però, no es descarta l'arribada d'un jugador lliure i probablement es concretarà demà mateix. Per la qual cosa, la plantilla de Míchel Sánchez per afrontar la segona volta encara no es dona per tancada. De moment, el Girona només ha anunciat la incorporació d'Iván Martín en aquesta finestra hivernal. El mitjapunta cedit fins a final de temporada pel Vila-real serà presentat demà.