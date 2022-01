«Sembla que hem perdut la possibilitat d’estar a dalt, però encara falta molt de camí per fer». Míchel Sánchez s’ensumava alguna cosa després de veure com el seu equip es mostrava incapaç d’oferir algun argument ofensiu amb cara i ulls contra un Amorebieta en inferioritat i acabava perdent a Lezama (1-0). Intuïa que, després d’unes quantes setmanes de bonança, havia arribat el moment de tocar de peus a terra. «Semblava que tot era meravellós», fins i tot va dir. El Girona havia enllaçat quatre jornades consecutives instal·lat en posicions de promoció i ningú s’imaginava que podia deixar de mirar cap amunt. Sobretot perquè un parell de mesos enrere, havia fins i tot encadenat cinc setmanes seguides enfonsat al pou del descens. Tot anava bé però els errors es paguen i perdre dissabte ha vingut acompanyat d’una altra mala notícia.

S’havia de disputar la jornada de diumenge i existia la possibilitat que l’equip abandonés les places de play-off. Just el que va passar. El Cartagena és ara el sisè classificat, després de superar el Fuenlabrada (3-0). Rubén Castro va marcar un doblet i la golejada la va tancar Boateng en un partit sense massa història, dominat pels de casa, que somien en lluitar per l’ascens. També el Girona, que tot i això ara per ara és setè. Suma 38 punts, pels 39 que té el Cartagena. Per tant, la promoció és encara ben a prop i la situació es podria tornar a capgirar aquest cap de setmana, tot depenent de com vagi la cosa. De moment, tocarà guanyar el Ponferradina i esperar que els altres resultats acompanyin.

Es mira cap amunt a Montilivi però també de reüll, perquè si bé les places de privilegi són molt a prop, també ho estan els immediats perseguidors, que de candidats per acabar fent la promoció n’hi ha uns quants i no són pas pocs. L’Oviedo va fent, dissabte es va desempallegar d’un Almeria que no se n’acaba de sortir (2-0) i ara té 36 punts. És a dos dels gironins. Passa el mateix amb el Las Palmas, que ahir va igualar a casa (0-0) amb el Reial Societat B en el debut a la banqueta de Francesc Xavier Garcia Pimienta. Si el conjunt canari hagués guanyat com a mínim per tres gols de diferència, també hauria superat el Girona a la classificació. Però no va ser així.