Jony Rodríguez torna a l’Sporting, que també incorpora Eric Ramírez. Mentrestant, l’Eivissa pesca l’extrem Raúl Sánchez. A tot això, el veterà Javi Ros busca una oportunitat a l’Amorebieta. Moviments d’entrada i sortida que s’han produït aquest últim cap de setmana, quan el mercat de fitxatges del mes de gener encara la seva recta final. Els equips han anat fent. Alguns s’hi han posat abans i d’altres no han pogut moure fitxa fins més tard. Però el que està clar és que avui, fins al darrer moment, tot és possible i hi haurà novetats. També a Montilivi, perquè malgrat el fitxatge d’Iván Martín, no es dona encara la porta per tancada. «Està tot obert», s’explica des del club. Per tant, les carpetes continuen ben obertes i la plantilla que dirigeix Míchel Sánchez pot encara patir alguna variació.

El tècnic està content amb el que té, però sempre ha sigut conscient que per mantenir-se a la part alta de la classificació i lluitar per tot necessita més peces. Fa setmanes que li va traslladar a la direcció esportiva i a la plana major la necessitat d’incorporar a un altre davanter, a banda d’un futbolista d’un perfil més defensiu, que pugui jugar al mig del camp o també a l’eix. Fins i tot havia reclamat algun lateral dret. De moment, passats 30 dies i amb poques hores perquè s’acabi el mercat, no ha sortit ningú i només ha arribat Iván Martín. Un jugador ofensiu, que multiplica la qualitat en la zona dels tres quarts del camp, però que tot i això no compleix cap dels requisits generals que havia posat el tècnic al damunt de la taula. Portar un golejador s’ha convertit en una de les prioritats des de fa setmanes, però de moment els desitjos no s’han concretat amb fets i no està gens clar que s’acabi concretant durant el dia d’avui. Cristhian Stuani ha demostrat que continua entonat per més que passin els anys i Nahuel Bustos ha despertat (5 gols), però Pablo Moreno no apareix encara com una alternativa fiable i tampoc hi ha cap altre atacant amb el gol entre cella i cella a la plantilla.

Reforçar la defensa

Arribi o no l’esperat davanter, Míchel té ingredients des del mig de camp cap endavant per afrontar el que queda de Lliga, però els efectius s’escurcen a mesura que s’endarrereixen els metres. Jugant amb tres centrals jornada rere jornada, la plantilla va curta d’efectius en aquesta posició (Santi Bueno, Bernardo, Juanpe i un Arnau que actua com a carriler, posición on s’ha consolidat aquesta temporada). És per això que s’havia regirat el mercat tot buscant un futbolista que pugui fer de pivot defensiu o que jugui a l’eix. S’ha escapat alguna de les opcions que hi havia a l’agenda. O bé perquè d’altres clubs s’han avançat o perquè no s’hi ha arribat pel que fa a l’aspecte econòmic. Tot i això, durant aquestes últimes hores s’intentarà lligar l’arribada d’un defensa central. És l’objectiu que ha agafat més força en els darrers dies cap aquí es mou, en gran part, la direcció esportiva. De noms al damunt de la taula n’hi ha, i no pas pocs. Opcions, probabilitats, hipòtesis que es poden fer realitat en unes últimes hores de mercat on tot està obert.