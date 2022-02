El mercat d’hivern va començar amb moltes expectatives a Montilivi. Al desembre, Míchel feia la carta als Reis de l’Orient i demanava un lateral, un pivot defensiu i, sobretot, un davanter centre. A mesura que passaven els dies però, el tècnic anava rebaixant les expectatives. Sempre defensant que amb aquesta plantilla pot aspirar a lluitar per l’ascens, la realitat és que Michel ha anat assumint, amb els dies, que de regals en tindria ben pocs. La setmana passada va arribar un gran jugador com Iván Martín. Un extrem que aportarà coses diferents segur a l’equip. Ara bé, de la llista inicial,de moment, res. L’última jornada del mercat a Montilivi va ser intensa i alhora poc productiva. El Girona va tancar la paradeta poc abans de les deu del vespre amb l’únic anunci de la cessió de Jordi Calavera a l’Sporting de Gijón. Això sí, el club té emparaulat el fitxatge d’un jugador a l’atur que té previst anunciar avui i que reforçarà tant el lateral com el mig del camp. Un dels candidats és Víctor Sánchez, exjugador de l’Espanyol, de 34 anys i que no té equip des que va rescindir al setembre del Western United australià.

L’únic moviment de la intensa jornada va ser en forma de sortida. Calavera, un dels homes menys utilitzats per Míchel Sánchez fins ara, feia les maletes cap a Gijón per jugar a l’Sporting en qualitat de cedit fins al 30 de juny. El tarragoní, amb contracte fins el 2023, intentarà recuperar la millor versió al Molinón. La lesió de Guille Rosas, dissabte passat, va fer que l’Sporting accelerés la recerca d’un lateral i estrenyés el cercle en Calavera. El defensa fa dies que sap que el club no hi compta i tenia la porta oberta des de l’estiu. En aquest sentit, en una de les darreres conferències de premsa, Míchel ja va revelar que la seva sortida era una de les possibilitats en aquesta finestra de mercat. En el contracte de cessió el Girona no hi ha inclòs cap opció de compra. Això sí, sí que hi ha la clàusula de la por i Calavera no podrà jugar contra el Girona en el partit al Molinón.

Calavera, doncs, tanca provisionalment una etapa en què ha disputat 57 partits i ha fet un gol. El tarragoní mai ha gaudit d’un protagonisme destacat a Montilivi. A la primera temporada va viure a l’ombra de Pablo Maffeo i només va jugar 13 partits, els mateixos que duu enguany, on Arnua Martínez li ha barrat les portes de la titularitat. La temporada passava va ser en la que més participació va tenir i va arribar a jugar 31 partits. L’eclosió de Yan Couto, tanmateix, el va relegar a la suplència a la segona part del curs. Calavera va arribar a Montilivi l’estiu del 2019 com un dels primers fitxatges per intentar el retorn a Primera Divisió. Ho va fer cedit per l’Eibar primer i, després ja en propietat. El conjunt basc ja havia cedit anteriorment Calavera al Lugo (16-17) i a l’Sporting (17-18), on va rendir a un nivell notable.

Mentrestant, el club va intentar tancar durant la jornada d’ahir el recanvi de Calavera. La idea era trobar un jugador polivalent que reforcés la rereguarda. Sobre la taula hi havia centrals i també laterals drets. Al final, el club ha optat per un jugador de perfil defensiu que pot actuar tant al lateral dret com, si cal, al mig del camp, per fer de pivot destructiu. Víctor Sánchez encaixa en aquest perfil. La idea és anunciar-lo avui un cop estiguin tancats els serrells que van impedir tancar l’operació ahir.

Això descarta que el Girona incorpori el davanter tan desitjat per Michel i que fins i tot el director esportiu, Quique Cárcel, havia assegurat que intentaria aconseguir. El fet de tenir dos jugadors cedits pel Manchester City com Nahuel Bustos i Pablo Moreno fa que des de la propietat no es vegi amb gaires bons ulls la possibilitat d’afegir una nova peça ofensiva a l’equip. Sigui com sigui, el club disposa de fitxes lliures i si canviés d’idea encara podria incorporar algun jugador més, sempre lliure, a l’equip.