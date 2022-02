A l'espera de concretar aquesta tarda l'arribada de Víctor Sánchez, el Girona ha presentat aquest migdia Iván Martín. L'extrem basc ha deixat molt clares les intencions amb què ha arribat a Montilivi. "L'objectiu és pujar a Primera. Ho donarem tot per aconseguir-ho. Si pot ser directe, millor", ha dit. Martín ha revelat que al Vila-real B formava una bona societat amb Baena "des de la mitja punta" que espera repetir al Girona. El jugador cedit pel Vila-real arriba després d'uns mesos a Primera amb l'Alabès. "De vegades és bo fer un pas enrere per fer-ne dos endavant després. Quan va venir el Girona, no m'ho vaig pensar". En aquest sentit, el director esportiu Quique Cárcel ha revelat que si el Girona hagués pujat a Primera, Martín era un dels futuribles per reforçar l'equip.